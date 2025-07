Umowa handlowa UE-USA jeszcze w lipcu?

Choć dziś mija wyznaczony przez Donalda Trumpa termin na negocjacje z Unią Europejską w sprawie stawek celnych, to jednak jeszcze jest szansa na porozumienie w tym miesiącu. Amerykański prezydent złagodził – dotychczas niezwykle krytyczne - stanowisko w tej sprawie, więc rozmowy będą trwały.

Obie strony dają sobie jeszcze czas na rozmowy i najwyraźniej pomimo wcześniejszych groźnych zapowiedzi Donalda Trumpa i sugestii przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, że UE wprowadzi odwetowe działania, w ostatnim czasie tak atmosfera jak i wzajemna komunikacja między Brukselą i Waszyngtonem poprawiły się. A to sygnał, że żadnej stronie nie zależy na wojnie handlowej, zaś porozumienie jest możliwe jeśli nie w najbliższych dniach to na pewno w tym miesiącu. Tym bardziej, że szefowa Komisji Europejskiej zapewnia o ścisłej współpracy z administracją USA i negocjacjach w „dobrej wierze”, a kanclerz Niemiec Friedrich Merz w Bundestagu wyraża ostrożny optymizm. Powiało nim, gdy także amerykański przywódca stwierdził, że choć do niedawna UE traktowała USA „bardzo źle”, to teraz traktuje „bardzo miło”. - To jak inny świat – powiedział (cytowany przez media, m.in. CNBC) na posiedzeniu gabinetu w Białym Domu.

Także sekretarz handlu USA Howard Lutnick sugeruje, że umowa z Brukselą „jest na stole”. Jego zdaniem, władze unijne złożyły „znaczące, prawdziwe oferty”. A to – w jego opinii - oznacza, że dojdzie do zniesienia barier handlowych i otwarcia europejskiego rynku „dla amerykańskich rolników, hodowców, rybaków”.

Naprawdę pozwolimy Amerykanom, (…) w końcu sprzedawać do Europy — powiedział wczoraj w wywiadzie telewizyjnym w CNBC.

Lista rozbieżności

Według medialnych informacji najpewniej władze w Brukseli zgodzą się na 10-proc. amerykańskie cła, natomiast w niektórych – najbardziej spornych kwestiach – jak taryfy na samochody czy stal mogłyby jeszcze prowadzić odrębne rozmowy.

Unijny komisarz komisarz ds. handlu i bezpieczeństwa gospodarczego Maroš Šefčovič / autor: PAP/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Przypomnijmy, że Donald Trump ogłaszając drastyczne podwyżki stawek celnych nie tylko dla UE, ale dla praktycznie wszystkich partnerów handlowych USA wiosną i tym samym zmusił ich do negocjacji. I już zawarł umowy handlowe m.in. z Kanadą, Wietnamem czy Wielką Brytanią.

Wobec Wspólnoty Europejskiej główny zarzut to gigantyczny deficyt handlowy, sięgający blisko 170 mld euro (w zeszłym roku). I choć w sektorze usług przewagę mają USA, a rzeczywista różnica wynosi ok. 50 mld euro, to jednak amerykańska administracja przyjęła na wiele tygodni twarde stanowisko negocjacyjne. Zaś kolejne wizyty, jakie w Waszyngtonie składał unijny komisarz komisarz ds. handlu i bezpieczeństwa gospodarczego Maroš Šefčovič nie prowadziły do kompromisu. Dopiero teraz szykuje się przełom.

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Uncja złota po 4000 czy 2800 dolarów?

Problemy wielkiej branży wiatrowej

W ciągu jednego dnia ceny energii wzrosły 50-krotnie!

»»Drożyzna zbiera żniwo w sklepach – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!