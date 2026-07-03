DHL reaguje na nasz artykuł. Usunięto ogłoszenie rekrutacyjne

Po publikacji naszego artykułu dotyczącego treści jednego z ogłoszeń rekrutacyjnych, sprawa wywołała szybką reakcję niemieckiej spółki. Ogłoszenie zostało usunięte przez operatora.

Wydarzenie stało się przedmiotem licznych komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci udostępniali zrzuty ekranu ogłoszenia o pracę sygnowanego nazwą DHL.

Zareagowaliśmy na doniesienia Internatów

Wszystko zaczęło się od czujności użytkowników sieci. Internauci zarzucają spółce DHL, że „nie płaci podatków w Polsce i sprawdza nam Ukraińców do Polski”.

„Z zachodu niemiecki DHL nie płaci podatków w Polsce i sprowadza nam jeszcze więcej Ukraińców. Patrzcie jakie oferty pracy dają do magazynu na terenie Polski 🙃” - napisał użytkownik platformy X.

Spór o ogłoszenie rekrutacyjne

Reakcja DHL była natychmiastowa. Ogłoszenie zostało natychmiast usunięte.

„Oświadczamy, że nie zamieściliśmy takiego ogłoszenia, nie zleciliśmy jego zamieszczenia ani jego przygotowania i odbyło się to bez naszej zgody. […] Natychmiast po wykryciu tej sytuacji nakazaliśmy wycofanie go z domeny publicznej, dlatego zwracamy się o usunięcie go Państwa portalu.”

Więcej o oświadczeniu spółki: Dyskusja o podatkach i zatrudnieniu w DHL w Polsce

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pap, jb