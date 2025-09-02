Niewolnicza praca w Polsce. "24 zł netto za h!"

Jadąc na Forum Ekonomiczne do Karpacza, działacze ZZZA zobaczyli na Dworcu Autobusowym we Wrocławiu szokujące ogłoszenie o pracę. Stawka 16 zł za godzinę netto dla pracownika budowlanego na terenie Polski. Przywołując polskie przepisy prawa pracy - minimalna krajowa w Polsce to około 24 zł netto za godzinę.

Na wrocławskim Dworcu Autobusowym pojawiło się ogłoszenie rekrutacyjne, które wzbudziło oburzenie działaczy związkowych. Firma, której nazwę nie ujawnili, poszukiwała „pracowników fizycznych” oraz „pracowników budowlanych z doświadczeniem”, oferując „wysokie zarobki – stawka od 16 do 23 zł netto za godzinę”.

Zdaniem związkowców oferta jest nie tylko „bezprawiem”, ale też „kpiną z obowiązującego w Polsce prawa” i jawnym przykładem wyzysku migrantów - podkreśla Piotr Szumlewicz, Przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Nie może być zgody na bezczelne łamanie prawa i patologie na polskim rynku pracy - dodaje.

Według nich, trudno pojąć, „jak to się stało, że przewoźnik miejski może dopuszczać promowanie niewolniczego zatrudnienia i dlaczego w tej sprawie nie interweniują instytucje publiczne”.

materiał prasowy, jb