Imigranci nadeszli. Tak to się robi, miał być budynek inwestycyjny

Tak to się robi. Najpierw mieszkańcom mówi się o inwestycji dla dobra mieszkańców, a później sprowadza się do niej migrantów.

W małej wiosce Stoke Heath w hrabstwie Shropshire w Wielkiej Brytanii wybudowano 21 nowych domów. Mieszkańcom powiedziano wcześniej, że będą tam lokale socjalne dla biedniejszych osób z okolicy. Była to tradycyjna obietnica tanich mieszkań dla lokalnej społeczności.

Jak donosi portal wPolsce24, okazało się jednak, że w tych domach mają zamieszkać imigranci ubiegający się o azyl. Już jedna rodzina się wprowadziła, a wkrótce mają przyjechać kolejne.

Mieszkańcy dowiedzieli się o zmianie planów z Internetu. Czują się oszukani, ponieważ obiecano im coś innego.

Wcześniej imigranci byli kwaterowani w hotelach. Rząd, mimo sprzeciwu części mieszkańców, tłumaczy decyzję oszczędnościami i szerszym planem systemowym.

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wPolsce24, jb