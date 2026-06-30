Nawet 3500 zł dopłaty. Dla mieszkańców bloku

Od 1 lipca rusza program dopłat dla mieszkańców bloków. Dopłata może wynieść maksymalnie 3 500 zł.

Dla kogo jest dopłata?

Dopłata jest przeznaczona dla gospodarstw domowych, zarówno dla osób samotnych, jak i rodzin. Trzeba spełniać kryterium dochodowe. Program dotyczy mieszkań ogrzewanych z sieci miejskiej, czyli bloków i kamienic podłączonych do ciepłowni.

Od czego zależy kwota?

Kwota dopłaty zależy od ceny ciepła w danym budynku. Im wyższa cena, tym wyższe wsparcie. Można otrzymać 1 000 zł, 2 000 zł lub 3 500 zł.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta. Można to zrobić również online – przez ePUAP lub aplikację mObywatel – albo wysłać pocztą.

Kiedy składać wniosek?

Wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia. Po tym terminie możliwość uzyskania dopłaty wygasa.

Wysokość wsparcia

Wysokość wsparcia zależy od ceny ciepła w lokalnej sieci:

- 1 000 zł – gdy cena ciepła wynosi 170–200 zł/GJ

- 2 000 zł – gdy wynosi 200–230 zł/GJ

- 3 500 zł (maksymalnie) – gdy cena przekracza 230 zł/GJ

Dodatkowo obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że jeśli przekroczysz próg dochodowy, dopłata zostanie odpowiednio pomniejszona, ale nie zostanie całkowicie odebrana.

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