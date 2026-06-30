Tego dnia KRUS wypłaci czternastkę

Rząd wskazał termin wypłaty 14. emerytury w 2026 roku. Do wykazu prac legislacyjnych trafił projekt rozporządzenia zakładający, że dodatkowe świadczenie zostanie przekazane osobom, którym ono przysługuje we wrześniu. Jeśli przepisy zostaną przyjęte zgodnie z planem, KRUS wypłaci czternastkę razem z comiesięczną emeryturą lub rentą, w standardowych terminach.

Pełna kwota świadczenia będzie równa najniższej emeryturze obowiązującej od 1 marca br., a jest to 1978 zł brutto. Przy wyższych emeryturach i rentach, nadal będzie obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza odpowiednie pomniejszenie dodatku po przekroczeniu ustawowego progu. Czternastka przysługuje m.in. emerytom i rencistom rolniczym, osobom pobierającym rentę rodzinną, okresową emeryturę rolniczą oraz rodzicielskie świadczenie uzupełniające. KRUS przyzna i wypłaci świadczenie automatycznie – nie trzeba składać żadnego wniosku.

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