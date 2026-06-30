Upadają małe biznesy w Rosji. Katastrofa

W Rosji znikają małe firmy z rynku. Nie wytrzymują obciążeń spowodowanych wojną w Ukrainie. Na ulicach Rosji pojawia się coraz więcej pustych lokali i ogłoszeń „do wynajęcia”

W Rosji narasta kryzys w sektorze małej przedsiębiorczości. Mikrofirmy są coraz bardziej obarczane kosztami wojny z Ukrainą. Rząd Putina ogranicza wsparcie dla małych firm a te muszą funkcjonować w pogarszających się warunkach gospodarczych. Jak przekazują Rosjanie w rozmowie z AFP, w Rosji podatki rosną a firmy tracą możliwość korzystania z uproszczonych form opodatkowania.

Wysoka inflacja i spadek siły nabywczej uderza w zwykłych Rosjan. Klienci ograniczają wydatki, wybierają tańsze usługi lub całkowicie rezygnują z zakupów. Co więcej, wpływ na funkcjonowanie małych firm mają sankcje międzynarodowe. Biznesy nie są w stanie pokryć rosnących kosztów i uporać się ze zmniejszającymi się przychodami.

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Na podstawie InteriaBiznes, jb