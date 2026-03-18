Szok! Niemcy ręcznie regulują rynek paliw

Podwyżka tylko raz dziennie – to nowy sposób kanclerza Niemiec na tańsze tankowanie. Gdy ropa i paliwo drożeją, kraje Europy szukają różnych sposobów na obniżenie cen: od od ich mrożenia po administracyjną kontrolę marż.

Skutki konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej i blokady Cieśniny Ormuz dają się we znaki szczególnie w Europie. Niemcy, gdzie paliwo kosztuje już ponad dwa euro za litr, nie są jedynym przykładem. Jednak władze w Berlinie zdecydowały się na specyficzny krok, by zapobiec nadmiernemu skokowi cen.

W Niemczech podwyżki na stacjach tylko w samo południe

Jak informuje portal oilprice.com, zatwierdziły wczoraj projekt ustawy, która ograniczyć ma częstotliwość podwyżek na stacjach benzynowych. Ich właściciele będą mogli wprowadzać wyższe ceny tylko raz dziennie i tylko w południe. (W przypadku obniżek oczywiście żadnych ograniczeń czasowych nie będzie.) Sprawa jest niezwykle poważna, bo za przekroczenie przepisów grożą znaczące kary finansowe – do 100 tysięcy euro.

Tym samym rząd zaostrza nie tylko przepisy, ale i nadzór nad dostawcami paliw. I to firmy będą musiały tłumaczyć się z podwyżek i wykazać, że ​​ich polityka cenowa jest zgodna z przepisami o konkurencji. Jednocześnie Federalny Urząd ds. Karteli otrzymać ma dodatkowe uprawnienia kontrolne, by – jak zapowiedziała minister gospodarki Katherina Reiche wczoraj na konferencji prasowej - „szybko badać i powstrzymywać podwyżki cen w sektorze hurtowym”. I dodała, że rząd podjął tak drastyczne działania, dlatego że „branża paliwowa nie przedstawiła szczególnie przekonującego wyjaśnienia obecnej sytuacji”. Zdaniem minister Reiche „ceny na stacjach benzynowych wzrosły bardziej gwałtownie niż średnia europejska”.

W Danii władze namawiają obywateli do dobrowolnego ograniczenia podróży autami

Przypomnijmy, że praktycznie cała Unia Europejska zmaga się z kryzysem naftowym na Bliskim Wschodzie. Władze duńskie zaapelowały do obywateli, by ograniczyli podróże samochodami. Natomiast w Czechach właściciele stacji benzynowych mają obowiązek raportowania cen paliw i marż rządowi, co ma zapobiec nadmiernym podwyżkom cen ale też wykorzystywaniu obecnej sytuacji przez sprzedawców do gwałtownego zwiększania marż. Z kolei premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że jego rząd rozważa wprowadzenie zróżnicowanych cen oleju napędowego na stacjach. Wyższe – dla obcokrajowców – niższe dla obywateli, by ograniczyć zjawisko tzw. turystyki paliwowej. Na stole jest też pomysł limitu zakupu paliwa dla cudzoziemców.

Natomiast od kilku dni na francuskich stacjach należących do giganta naftowego – TotalEnergies ceny benzyny i oleju napędowego są „zamrożone”. I tak ma być jeszcze przez trzy tygodnie.

W naszym kraju Grupa Orlen wprowadziła weekendowe rabaty na swoich stacjach i obiegała obniżyć marze na oleju napędowym. Jednak od początku marca ceny drastycznie wzrosły, a na niektórych stacjach za litr diesla trzeba zapłacić nawet 8 złotych. Przypomnijmy, ze w ostatnich dniach ropa była wyjątkowo droga , a za baryłkę Brent płacono w Londynie ponad 100 dolarów.

Agnieszka Łakoma

