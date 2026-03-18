Szok! Niemcy ręcznie regulują rynek paliw
Podwyżka tylko raz dziennie – to nowy sposób kanclerza Niemiec na tańsze tankowanie. Gdy ropa i paliwo drożeją, kraje Europy szukają różnych sposobów na obniżenie cen: od od ich mrożenia po administracyjną kontrolę marż.
Skutki konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej i blokady Cieśniny Ormuz dają się we znaki szczególnie w Europie. Niemcy, gdzie paliwo kosztuje już ponad dwa euro za litr, nie są jedynym przykładem. Jednak władze w Berlinie zdecydowały się na specyficzny krok, by zapobiec nadmiernemu skokowi cen.
W Niemczech podwyżki na stacjach tylko w samo południe
Jak informuje portal oilprice.com, zatwierdziły wczoraj projekt ustawy, która ograniczyć ma częstotliwość podwyżek na stacjach benzynowych. Ich właściciele będą mogli wprowadzać wyższe ceny tylko raz dziennie i tylko w południe. (W przypadku obniżek oczywiście żadnych ograniczeń czasowych nie będzie.) Sprawa jest niezwykle poważna, bo za przekroczenie przepisów grożą znaczące kary finansowe – do 100 tysięcy euro.
Tym samym rząd zaostrza nie tylko przepisy, ale i nadzór nad dostawcami paliw. I to firmy będą musiały tłumaczyć się z podwyżek i wykazać, że ich polityka cenowa jest zgodna z przepisami o konkurencji. Jednocześnie Federalny Urząd ds. Karteli otrzymać ma dodatkowe uprawnienia kontrolne, by – jak zapowiedziała minister gospodarki Katherina Reiche wczoraj na konferencji prasowej - „szybko badać i powstrzymywać podwyżki cen w sektorze hurtowym”. I dodała, że rząd podjął tak drastyczne działania, dlatego że „branża paliwowa nie przedstawiła szczególnie przekonującego wyjaśnienia obecnej sytuacji”. Zdaniem minister Reiche „ceny na stacjach benzynowych wzrosły bardziej gwałtownie niż średnia europejska”.
Przypomnijmy, że praktycznie cała Unia Europejska zmaga się z kryzysem naftowym na Bliskim Wschodzie. Władze duńskie zaapelowały do obywateli, by ograniczyli podróże samochodami. Natomiast w Czechach właściciele stacji benzynowych mają obowiązek raportowania cen paliw i marż rządowi, co ma zapobiec nadmiernym podwyżkom cen ale też wykorzystywaniu obecnej sytuacji przez sprzedawców do gwałtownego zwiększania marż. Z kolei premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że jego rząd rozważa wprowadzenie zróżnicowanych cen oleju napędowego na stacjach. Wyższe – dla obcokrajowców – niższe dla obywateli, by ograniczyć zjawisko tzw. turystyki paliwowej. Na stole jest też pomysł limitu zakupu paliwa dla cudzoziemców.
Natomiast od kilku dni na francuskich stacjach należących do giganta naftowego – TotalEnergies ceny benzyny i oleju napędowego są „zamrożone”. I tak ma być jeszcze przez trzy tygodnie.
W naszym kraju Grupa Orlen wprowadziła weekendowe rabaty na swoich stacjach i obiegała obniżyć marze na oleju napędowym. Jednak od początku marca ceny drastycznie wzrosły, a na niektórych stacjach za litr diesla trzeba zapłacić nawet 8 złotych. Przypomnijmy, ze w ostatnich dniach ropa była wyjątkowo droga , a za baryłkę Brent płacono w Londynie ponad 100 dolarów.
Agnieszka Łakoma
»»Polski SAFE bez warunków! Wywiad z członkiem zarządu NBP Arturem Soboniem – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24
