Paliwo tańsze przed Wielkanocą, choć wojna trwa

Obniżka akcyzy i VAT-u na paliwa zaowocuje ulgą dla polskich kierowców, ale bez rozejmu na Bliskim Wschodzie nie ma szans na trwałe obniżki na stacjach.

Po skokowym wzroście cen paliw od początku marca, polscy kierowcy z utęsknieniem czekają na ulgę. I są na to duże szanse, bo wczoraj wieczorem Sejm przyjął zmiany w ustawach, w efekcie których stawka podatku VAT na paliwo ma być obniżona z 23 na 8 proc. Zmniejszona będzie również akcyza (o 29 groszy na litrze benzyny i o 28 na litrze diesla). Wszystko to ma spowodować, że paliwo będzie w detalu przynajmniej o 1,20 zł tańsze niż dotychczas. ”Szanse na faktyczną obniżkę są duże, gdy tylko przepisy wejdą w życie” – mówi analityk BM Reflex, Urszula Cieślak. ”Przewidujemy, że w przyszłym tygodniu – najpóźniej w środę ceny powinny spaść, ale nie wykluczamy, ze może nawet wcześniej” – dodaje.

Po obniżce podatków najpopularniejsza benzyna E95 będzie kosztować około 6 zł za litr, zaś za litr oleju napędowego kierowcy będą płacić 7,40-7,50 zł/l.

Oddech w oczekiwaniu na pokój

Urszula Cieślak przyznaje jednak, że choć obniżka podatków i spadek cen na stacjach to dobra wiadomość dla polskich kierowców, to do optymizmu daleko. ”Dopóki z Bliskiego Wschodu nie napłyną informacje o rozejmie i wznowieniu dostaw przez Cieśninę Ormuz, sytuacja na rynku naftowym pozostanie trudna” – mówi. I na dodatek nie wiadomo, jak władze w Teheranie odpowiedzą na ultimatum prezydenta USA, Donalda Trumpa, który wydłużył czas oczekiwania na otwarcie Ormuzu.

”Warto też pamiętać, że nawet jeśli szybko dojdzie do porozumienia i konflikt zbrojny zakończy się, a notowania giełdowe ropy przestaną rosnąć, to i tak tzw. powrót do normalności, czyli dostaw ropy z Zatoki Perskiej na poziomie sprzed wojny nastąpi znacznie później” – mówi Cieślak. I dodaje, że zanim tankowce zaczną dopływać to portów w różnych rejonach świata, upłyną długie tygodnie.

Obniżka VAT-u i wątpliwości Brukseli

Polski rząd, proponując obniżenie VAT-u na paliwo, formalnie naraża się na złamanie unijnych przepisów. Komisja Europejska, o czym informuje radio RMF FM, przypomina bowiem, że zmniejszenie stawki tego podatku jest możliwe, by wesprzeć (szczególnie gospodarstwa domowe zagrożone ubóstwem energetycznym czy kryzysem). Dotyczy to jednak wyłącznie gazu ziemnego, energii elektrycznej i ogrzewania (ciepła). Natomiast – o czym także w ostatnich dniach mówił unijny komisarz ds. energii i mieszkalnictwa, Dan Jorgensen – pomimo obecnego kryzysu i wojny na Bliskim Wschodzie, Bruksela nie rezygnuje z dekarbonizacji i realizacji polityki klimatycznej. A zatem paliwa tradycyjne – olej napędowy i benzyna pozostają na cenzurowanym, dlatego w unijnych przepisach ulga w podatku VAT nie jest przewidziana.

Jednak, pomimo oficjalnego komentarza Brukseli w tej sprawie, który publikuje RMF FM, rzeczywista interwencja Komisji Europejskiej i skuteczne zablokowanie obniżki VAT-u w Polsce wydaje się mało prawdopodobne. Władze unijne, wspierające obecny rząd, doskonale znają kalendarz wyborczy w naszym kraju i najpewniej z pełnym zrozumieniem podejdą do obecnej sytuacji, bądź co bądź kryzysowej. Nawet jeśli z Brukseli do Warszawy wpłynie pismo żądaniem wyjaśnień, niewiele to zmieni. A niejako przy okazji rządzący będą mogli pochwalić się, że „dla dobra Polaków postawili się” unijnym władzom.

Agnieszka Łakoma

