Minister energii rozwalił rynek LPG. Będzie po 4 zł?

Od sześciu tygodni ceny LPG rosną w niekontrolowany sposób. Portal e-petrol prognozuje na ten tydzień cenę LPG na poziomie 3,83-3,92 zł, podczas gdy w dniu rozpoczęcia wojny cena ta kształtowała się między 2,62 zł a 2,78 zł za litr.

Od końca lutego przez konflikt w Zatoce Perskiej ceny autogazu w obrocie detalicznym wzrosły na stacjach paliw aż o 50 proc.! Wszystko dlatego, że to paliwo nie zostało objęte rządowym pakietem „CPN”.

LPG w Polsce nigdy nie drożało w tym tempie

Ekonomiści oraz eksperci, którzy rynek paliw śledzą od lat, podkreślają, że 4 zł w przypadku LPG dla wielu konsumentów stanowi barierę psychologiczną – oceniają eksperci Polskiej Izby Gazu Płynnego.

Przypomnijmy, że kierowany przez Miłosza Motykę z PSL resort energii konsekwentnie odrzuca objęcie pakietem ochronnym CPN prócz benzyny i oleju napędowego także LPG.

W Polsce na dzień dzisiejszy średnia cena benzyny to 6,19 zł, zaś cena autogazu to 3,84 zł – zatem LPG stanowi ponad 62 proc. ceny benzyny. W styczniu ta relacja wynosiła 45-46 proc. Jeśli w ciągu dwóch i pół miesięcy stosunek ceny LPG do benzyny wzrósł z 45-46 proc. do 62 proc. - to o 16 punktów procentowych więcej! - to można założyć, że jeśli nic się nie zmieni na początku lipca ten stosunek osiągnie ponad 70 proc. – wyliczają eksperci PIGP.

Z rozmaitych prognoz i analizy wynika, że po przekroczeniu 50 proc. w stosunku ceny LPG do benzyny w sposób naturalny uruchamia to wśród konsumentów trend odwracania się od gazu płynnego.

LPG jako paliwo błyskawicznie traci opłacalność

Największe negatywne skutki odczują przedsiębiorcy. Zwłaszcza ci, którzy znajdują się na końcu łańcucha dostaw - mikro i mali przedsiębiorcy, którzy są na rynku od kilkudziesięciu lat i opierają biznes wyłącznie lub przede wszystkim w oparciu o gaz płynny. Już teraz opłacalność zamontowania instalacji LPG w aucie spada w drastycznym tempie. Jeśli w styczniu do zwrotu mogło dojść nawet po siedmiu miesiącach, dziś potrzeba nie mniej niż roku, zaś w lipcu będzie już potrzeba półtora roku.

Straty branży wyniosą nawet 300 mln zł rocznie

Liczba użytkowników autogazu zmaleje. Konsekwencje? W ciągu dwóch lat PIGP przewiduje, że rynek LPG w segmencie autogazu z konsumpcji na poziomie 1,9 mln ton skurczy się do 1,75-1,8 mln ton rocznie, zaś straty przedsiębiorców, w większości MŚP działających w zakresie produkcji, zakupu, rozlewu, dystrybucji LPG oraz produkcji i obrotu urządzeniami związanymi z gazem płynnym, sięgną w wyniku tej rynkowej recesji nawet 300 mln zł rocznie.

Dlaczego rząd dyskryminuje miliony kierowców?

Użytkownicy LPG wciąż czekają na jakąkolwiek reakcję. Dlaczego jedni kierowcy mogą liczyć na wsparcie, a inni nie? Dlaczego osoby, które wybrały autogaz jako tańsze i bardziej ekonomiczne paliwo, dziś płacą rekordowe ceny i nie dostają żadnej pomocy? Jeszcze niedawno litr LPG kosztował niewiele ponad 2 zł 60 gr, a dziś dochodzi do 4 zł. To nie jest drobna różnica, to ogromne obciążenie dla domowych budżetów. Mówi się o poprawie sytuacji na świecie, o spadających cenach ropy, o stabilizacji. Przy dystrybutorach na stacjach paliw użytkownicy autogazu tego nie widzą. Kierowcy samochodów na LPG wciąż płacą więcej i więcej, bez żadnej ulgi, bez żadnego wsparcia. To nie jest tylko kwestia ekonomii, to kwestia zwykłej sprawiedliwości. Jeśli istnieje program, który ma chronić kierowców przed wysokimi cenami paliw, to powinien obejmować wszystkich, a nie tylko wybranych. LPG to codzienność dla milionów ludzi. Czas na decyzje, które będą uczciwe wobec wszystkich kierowców, a nie tylko wobec części z nich - apeluje Paweł Bielski, prezes Polskiej Izby Gazu Płynnego.

Na podstawie materiałów PIGP oprac. Sek

