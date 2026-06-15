Tańsze wakacje? Jest na to szansa

Na rynku naftowym powiało optymizmem po zapowiedzi porozumienia pokojowego między USA i Iranem. Ceny ropy spadają, paliwo tanieje i rosną nadzieje na to, że podróże lotnicze nie będą tego lata drożeć. Jest tylko jeden warunek – porozumienie musi być trwałe.

Tak jak można było się spodziewać – na informacje o ustaleniu przez Teheran i Waszyngton warunków wznowienia żeglugi przez Cieśninę Ormuz czyli najważniejszy szlak eksportu ropy, gazu i paliwa z państw Zatoki Perskiej, giełdy surowcowe zareagowały spadkami. Ropa Brent na londyńskiej giełdzie w kontraktach na sierpień jest wyceniana na 83 dolary za baryłkę, czyli o niemal 5 procent niżej niż jeszcze w piątek.

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Paliwo lotnicze tanieje i jest dostępne

Paliwo także staniało, w tym lotnicze, którego ceny przyprawiały o ból głowy nie tylko szefów największych linii lotniczych na świecie ale także samych pasażerów. Obecnie – według danych łódzkiego BM Reflex – paliwo Jet kosztuje 1015 dol. za tonę i jest już tańsze o kilkanaście procent niż na samym początku wojny na Bliskim Wschodzie.

„Jeśli porównamy obecne ceny z rekordowymi na początku kwietnia, gdy paliwo do samolotów wyceniano na prawie 1800 dolarów, to widać, jak znaczący jest spadek” - mówi Urszula Cieślak, analityk BM Reflex. –

Wprawdzie ceny są o około 30 procent wyższe niż przed wojna i rok temu, ale też warto pamiętać, że jeszcze w maju wielu przedstawicieli branży lotniczej ostrzegało wręcz, że światu grożą wręcz niedobory paliwa.

Urszula Cieślak wskazuje również, że sytuacja poprawiła się nie tylko ze względu na spadek cen, ale także dostępność paliwa lotniczego.

Część zwyżki kosztów paliwa niektóre linie lotnicze przerzuciły już na pasażerów / autor: Pixabay

Szansa na odzyskanie równowagi przez branżę lotniczą

Zapowiedź pokoju na Bliskim Wschodzie – o ile nie dojdzie do niespodziewanego zerwania negocjacji w sprawie umowy dotyczącej irańskiego programu nuklearnego - to dla przewoźników szansa na odzyskanie równowagi. Zaledwie kilka dni temu przy okazji konferencji szef IATA mówił o stratach firm branży i gigantycznym wzroście wydatków na paliwo w tym roku. Część zwyżki kosztów paliwa niektóre linie lotnicze przerzuciły już na pasażerów – nie tylko w USA, doszło także do odwołania niektórych lotów. Przewoźnicy europejscy zmienili siatkę połączeń rezygnując z części lotów wewnątrz jednego kraju. Z drugiej strony eksperci wskazywali, że wiele linii lotniczych zabezpiecza sobie częściowo dostawy paliwa znacznie wcześniej a nie na bieżąco, zatem nie wszystkie jednakowo odczuły skutki wojny na Bliskim Wschodzie.

Agnieszka Łakoma

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