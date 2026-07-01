Alert dla mleczarni. Ukraina ma podwoić eksport mleka!

Ukraina stawia na dynamiczny rozwój mleczarstwa. Wskazuje na to ujawniony właśnie „Projekt strategii rozwoju przemysłu mleczarskiego do 2035 roku”, który zakłada podwojenie wartości eksportu produktów mlecznych – z nieco ponad 400 do 800 mln dolarów rocznie. Do 2030 roku Kijów chce także pozyskać miliard euro na rozwój przetwórstwa. Środki te mają sfinansować budowę około 40 nowoczesnych mleczarni i ponad 100 wielkotowarowych gospodarstw mlecznych.

Dokument wskazuje również największe wyzwania sektora: skutki wojny, niedobór inwestycji, ograniczony dostęp do rynków zagranicznych, szarą strefę oraz zapóźnienia technologiczne. W ostatnich dekadach produkcja wyraźnie skoncentrowała się w dużych gospodarstwach, teraz ten rozwój miałby być bardziej zrównoważony. Strategia zakłada także dostosowanie miejscowych przepisów do standardów UE, walkę z podróbkami i szarą strefą oraz wsparcie w zakresie nowoczesnych technologii i dalszą modernizację branży.

Rozwój mimo wyzwań

Mimo wyzwań związanych z produkcją w warunkach pełnoskalowej wojny z Rosją, ukraińska branża mleczarska wykazuje dużą odporność i zdolność do rozwoju. Dość powiedzieć, że w 2025 roku krajowe zakłady przetwórcze przerobiły ponad 3,6 mln ton mleka, podczas gdy w 2021 roku było to 3,2 mln ton. Nowa strategia ma stymulować te wzrosty, bo zakłada dalszą modernizację sektora poprzez dostosowanie ukraińskich przepisów do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Dokument przewiduje także działania mające ograniczyć skalę podróbek i funkcjonowanie szarej strefy.

Stawiają na nowoczesność i nowe rynki

Istotnym elementem planu jest również poszerzanie dostępu do rynków zagranicznych oraz budowanie rozpoznawalności ukraińskiej marki mleczarskiej na świecie. Autorzy strategii podkreślają, że rozwój branży powinien uwzględniać najważniejsze światowe trendy, takie jak dekarbonizacja produkcji, cyfryzacja procesów oraz rosnący popyt na żywność ekologiczną i produkty premium.

Trwają konsultacje społeczne

Projekt strategii rozwoju przemysłu mleczarskiego został już przedstawiony Grupie Roboczej ds. Rozwoju Przemysłu Mleczarskiego. Ministerstwo Gospodarki Ukrainy rozpoczęło konsultacje społeczne i zachęca przedstawicieli branży oraz obywateli do zgłaszania uwag i propozycji. Można to zrobić do 18 lipca.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; na podst. tygodnik-rolniczy.pl, dairnews.today

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