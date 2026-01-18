Nowy rynek dla naszej wieprzowiny

Filipiny oficjalnie otwierają rynek dla polskiej wieprzowiny, co jest przełomową wiadomością dla producentów trzody chlewnej.

Po wieloletnich negocjacjach Departament Rolnictwa Filipin opublikował memorandum o dwustronnym uznaniu regionalizacji Afrykańskiego Pomoru Świń, znosząc tym samym zakaz importu. Strona filipińska zaakceptowała nasze rozwiązania w walce z ASF, co umożliwia handel mięsem z regionów wolnych od tej choroby.

Rozmowy, prowadzone od 2008 roku przez Główny Inspektorat Weterynarii, zakończyły się potwierdzeniem świadectw zdrowia dla mięsa i podrobów wieprzowych.

To bardzo dobra informacja dla hodowców, ponieważ ten azjatycki kraj jest dużym rynkiem oferującym atrakcyjne ceny.

Polska należy do czołówki eksporterów wieprzowiny w Unii Europejskiej – w 2024 roku jej produkcja wyniosła milion dziewięćset tysięcy ton, a wartość eksportu przekroczyła miliard trzysta milionów euro. Filipiny, zamieszkałe przez ponad sto dziesięć milionów osób, dają szansę na dywersyfikację sprzedaży, stabilniejsze ceny i ograniczenie zależności od rynku unijnego.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

