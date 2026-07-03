Prezydent: Tworzycie chaos

Rząd Donalda Tuska i Andrzeja Domańskiego chce rozszerzyć opodatkowanie, objąć akcyzą nowe typy urządzeń, uznać za e-papierosy także „części urządzeń”, zmienić kryterium, co jest e-papierosem oraz wprowadzić opłatę 40 zł od sztuki za urządzenia uznane za e-papierosy. Prezydent Karol Nawrocki komentuje: „robicie prawo, które zaraz sami zmieniacie – to jest chaos”. Domański odpowiada

Prezydent zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy dotyczącej akcyzy na e-papierosy. Sprawa dotyczy przede wszystkim tego, jak szybko i w jaki sposób zmienia się prawo podatkowe oraz czy nowe przepisy nie wprowadzają chaosu legislacyjnego. Rząd bowiem często zmienia przepisy dotyczące e-papierosów, a przedsiębiorcy maja bardzo krótki czas na dostosowanie się, np. 2 tygodnie.

Wypowiedź prezydenta

Prezydent stwierdził, że rząd uchwalił ustawę, a równolegle pracuje nad jej zmianą, zanim ta ustawa weszła w życie.

Rząd przekazuje mu ustawę do podpisu, jednocześnie planując jej szybkie zmiany - powiedział prezydent Karol Nawrocki.

Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Finansów mają objąć podatkiem także nowy typ urządzeń do waporyzacji – e-papierosy indukcyjne.

Co chce zrobić rząd?

Rząd chce rozszerzyć przepisy dotyczące akcyzy na e-papierosy, tak aby objąć podatkiem większą liczbę urządzeń i ich elementów (w tym nowe typy e-papierosów oraz części urządzeń), co w praktyce oznacza zwiększenie wpływu pieniędzy do budżetu państwa od przedsiębiorców oraz producentów tych wyrobów.

Odpowiedź ministra finansów

Chcę […] aby żadna firma nie omijała podatków, nie omijała danin, które powinna płacić, które powinny trafić do naszego wspólnego budżetu, tego budżetu, z którego między innymi finansujemy, chociażby ochronę zdrowia czy wydatki na bezpieczeństwo

Z wypowiedzi ministra finansów jasno wynika, że celem jest chęć zwiększenia wpływów do budżetu państwa.

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