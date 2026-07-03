Kratki burzowe z Niemiec w Warszawie. "Dlaczego z Niemiec?"

Czy Rafał Trzaskowski ma jakieś zobowiązania wobec Niemiec? „Jesteśmy na ul. Grójeckiej w Warszawie. Nowa kratka burzowa jest wyprodukowana przez firmę z Niemiec. Dlaczego nie przez polską firmę” - relacjonuje dziennikarka Telewizji wPolsce24.

Trwa remont na ul. Grójeckiej w Warszawie. Pojawiają się pytania o wybór wykonawców oraz zasadność stosowania niemieckich firm przy realizacji miejskich inwestycji.

„Ta firma to mała firemka niemiecka. Ona dziwnym cudem nagle zdobyła zlecenie dla Warszawy. W Polsce jest naprawdę wiele firm, które produkują kratki burzowe. Czy polskie są gorsze? W takim mieście jak Warszawa mamy wielu odlewników, którzy produkują przepiękne kratki. Musimy zaopatrywać się w małą, kameralną firmę niemiecką. Czy nasze są gorsze?” – pada w materiale.

Dziennikarka pyta również o wybór wykonawcy inwestycji, sugerując, że w przypadku modernizacji infrastruktury często pojawiają się niemieckie firmy.

„Jak to jest, że jeśli w naszym kraju pojawia się coś nowego, jakaś inwestycja, modernizacja, to zawsze znajdzie się coś niemieckiego? Mamy naprawdę wielu polskich producentów. Jaki jest powód, że musimy montować niemieckie?” – pyta dziennikarka.

Na zakończenie pada pytanie: „Czy ten chodnik też będzie niemiecki?”

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wPolsce24, jb