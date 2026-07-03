Takie kieszonkowe otrzymują dzieci w Polsce. Oto kwoty

Około 37 proc. rodziców daje dzieciom ponad 300 zł miesięcznie kieszonkowego w Polsce. W małych miastach taki poziom deklaruje aż 47 proc. rodzin, natomiast w dużych miastach 21 proc.

Nowe dane IBRiS pokazują, że w Polsce znacząca część rodziców przekazuje dzieciom stosunkowo wysokie kwoty pieniędzy na własne wydatki.

Podział ze względu na wiek

Wiek dziecka ma wyraźny wpływ na wysokość kieszonkowego. I tak:

- Dzieci w wieku 7–10 lat dostają zwykle 51–100 zł miesięcznie.

- Nastolatki 15–18 lat najczęściej otrzymują powyżej 300 zł – tak wskazuje 46 proc. badanych.

- Wśród osób 18+ aż 75 proc. ma kieszonkowe powyżej 300 zł.

Badanie

Dane pochodzą z badania BLIK, przygotowanego przez IBRiS.

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pap, jb