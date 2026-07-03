Takie kieszonkowe otrzymują dzieci w Polsce. Oto kwoty
Około 37 proc. rodziców daje dzieciom ponad 300 zł miesięcznie kieszonkowego w Polsce. W małych miastach taki poziom deklaruje aż 47 proc. rodzin, natomiast w dużych miastach 21 proc.
Nowe dane IBRiS pokazują, że w Polsce znacząca część rodziców przekazuje dzieciom stosunkowo wysokie kwoty pieniędzy na własne wydatki.
Podział ze względu na wiek
Wiek dziecka ma wyraźny wpływ na wysokość kieszonkowego. I tak:
- Dzieci w wieku 7–10 lat dostają zwykle 51–100 zł miesięcznie.
- Nastolatki 15–18 lat najczęściej otrzymują powyżej 300 zł – tak wskazuje 46 proc. badanych.
- Wśród osób 18+ aż 75 proc. ma kieszonkowe powyżej 300 zł.
Badanie
Dane pochodzą z badania BLIK, przygotowanego przez IBRiS.
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Rząd szykuje piekło wynajmującym mieszkania
PESA wjeżdża przebojem do Niemiec
Alert dla mleczarni. Ukraina ma podwoić eksport mleka!
»»Wiceprezes Orlenu o cenach paliw na wakacje – oglądaj w telewizji wPolsce24
pap, jb
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.