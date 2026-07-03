Rosja strzela sobie w kolano. Chodzi o Finlandię, Estonię i Łotwę
Rosja zamknęła siedem kolejowych przejść granicznych z Finlandią, Estonią i Łotwą dla ruchu osób, pojazdów oraz przewozu towarów. Rządowe rozporządzenie wprowadzające te ograniczenia nie zawiera uzasadnienia ani terminu ich obowiązywania. Pięć zablokowanych punktów znajduje się na granicy z Finlandią, a po jednym w Estonii oraz na Łotwie.
Jak informuje Polska Agencja Prasowa, zamknięcie granic to kolejny element podgrzewania atmosfery na wschodniej flance NATO, a nie zapowiedź nowej mobilizacji.
Fatalny ruch Putina
Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich ocenia, że Kreml próbuje w ten sposób zmusić Zachód do rozmów o nowej architekturze bezpieczeństwa w Europie.
Od czasu wojny handel z Unią Europejską spadł o połowę
Decyzja nie wywoła jednak dużych skutków gospodarczych, ponieważ wymiana towarowa między Unią Europejską a Rosją drastycznie spadła po 2022 roku. Według danych Eurostatu handel w tym okresie zmniejszył się o ponad połowę w ujęciu wartościowym, a regularne połączenia pasażerskie do Helsinek zostały całkowicie zawieszone.
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wiadomości gospodarcze wPolsce24, jb
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