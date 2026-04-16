Nawrocki: podniesienie progu podatkowego? Popieram!

Dobra inicjatywa, którą popieram – podkreślił prezydent Karol Nawrocki odnosząc się do projektu ustawy klubu Polski 2050 podnoszącego drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. Prezydent zauważył, że takie rozwiązanie przewiduje też jego projekt ustawy, który trafił „do sejmowej zamrażarki”.

„Klub Parlamentarny Polska 2050 złożył w Sejmie projekt ustawy podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. To dobra inicjatywa, którą popieram. 11 sierpnia 2025 r. trafił do Sejmu mój projekt ustawy »PIT Zero. Rodzina na plus«, zawierający właśnie takie rozwiązanie. Ustawa trafiła do sejmowej zamrażarki” – napisał w czwartek prezydent Nawrocki na platformie X.

Polska 2025 proponuje: drugi próg dochodów podatku PIT podwyższony ze 120 do 140 tys. zł

Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 000 zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 000 zł - 32 proc.

Przygotowany przez posłów Polski2050 projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który trafił we wtorek do Sejmu zakłada podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 000 zł - dochody do 140 tys. zł byłyby opodatkowane stawką 12 proc. (minus kwota zmniejszająca 3600 zł), a powyżej tej kwoty – 32 proc.

Według informacji klubu Polski 2050 projekt ma na celu odciążenie klasy średniej i ograniczenie sytuacji, w której osoby o przeciętnych dochodach wpadają w wyższy próg podatkowy, szczególnie pod koniec roku, gdy ich wynagrodzenia przekraczają obecny limit.

Według Polski 2050 podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł miałoby przełożyć się na realne odciążenie osób o średnich dochodach – średnio o około 2600 zł rocznie oraz zakończyć sytuację, w której dodatkowa praca, nadgodziny czy premie powodują wejście w wyższy próg podatkowy i de facto „karaniem” za większy wysiłek zawodowy.

Rząd nie chce podwyżki progu

Od 2022 r. do dochodów osób fizycznych ma zastosowane skala podatkowa PIT ze stawkami podatku 12 i 32 proc., z jednym progiem dochodów w wysokości 120 tys. zł oraz roczną kwotą wolną wynoszącą 30 tys.

Podwyższenie progu dochodowego PIT, z obecnych 120 tys. zł, właściwego dla stawki podatku 32 proc., byłoby nierozważne z punktu widzenia deficytu sektora finansów publicznych, a Ministerstwo Finansów nie planuje inicjować prac w tej kwestii - podał resort finansów w marcu w odpowiedzi na interpelację poselską.

Prezydencki projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafił do Sejmu w sierpniu ub.r. Jak informowała wówczas KPRP, proponowane przez prezydenta zmiany dotyczą m.in. zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci oraz właśnie podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł.

PAP, sek

