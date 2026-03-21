Prezydent leci do USA. Czy spotka się z Donaldem Trumpem?

Prezydent Karol Nawrocki w piątek udaje się do USA; na zaproszenie organizacji CPAC będzie gościem specjalnym konferencji amerykańskich konserwatystów, gdzie wygłosi przemówienie nt. stanu relacji polsko-amerykańskich - przekazał PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Jak zaznaczył prezydencki minister, obecnie nie są potwierdzone żadne spotkania prezydenta Nawrockiego w USA na najwyższym szczeblu. Jak podkreślił Przydacz, nie ma dotąd także potwierdzenia, że w konferencji weźmie udział prezydent USA Donald Trump.

Prezydent Karol Nawrocki w przyszłym tygodniu, w piątek, wylatuje do Stanów Zjednoczonych, do Dallas w Teksasie. W sobotę odwiedzi fabrykę samolotów F-35 - tych samolotów, na których już dzisiaj szkolą się polscy piloci i które niebawem trafią na wyposażenie polskiej armii. Zatem ta współpraca wojskowa będzie jednym z powodów tej wizyty - powiedział w sobotę PAP Przydacz.

Prezydent wygłosi przemówienie na konwencji Republikanów

Dodał, że prezydent leci do Stanów Zjednoczonych „na zaproszenie organizacji CPAC (Conservative Political Action Conference - PAP), na konferencję amerykańskich Republikanów, konserwatystów, jako gość specjalny”.

Został pan prezydent nie tylko zaproszony do udziału w konferencji, ale też do wygłoszenia przemówienia - przekazał prezydencki minister.

Według Przydacza w swoim wystąpieniu prezydent Nawrocki będzie mówił o stanie relacji polsko-amerykańskich, a także o historii tych relacji w roku 250. rocznicy uchwalenia deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Będzie, jak zaznaczył prezydencki minister, „przypominał o wspólnych polsko-amerykańskich bohaterach, ale też o wartościach, które nas łączą”.

W USA będą też prowadzone rozmowy na tematy gospodarcze

Dodał, że podczas konferencji dojdzie do wielu spotkań na marginesie tego wydarzenia, ale na tym etapie nie są potwierdzone żadne na najwyższym szczeblu. Przydacz zaznaczył, że w czasie wizyty Nawrockiego w USA będą też prowadzone rozmowy na tematy gospodarcze.

Jak zauważył, Teksas ma dobrze rozwijającą się gospodarkę, jedną z największych w USA. - Gdyby Teksas był osobnym państwem, byłby siódmą gospodarką świata. Warto więc utrzymywać relacje gospodarcze z teksańskim biznesem. Teksas jest też dostarczycielem nośników energii, w tym skroplonego gazu LNG do Polski. I to będzie także tematem rozmów podczas wizyty pana prezydenta w Teksasie - powiedział prezydencki minister.

Spotkanie z Polonią w Dallas

W przyszłą niedzielę natomiast - przekazał Przydacz - zaplanowane jest też spotkanie prezydenta z Polonią i Polakami mieszkającymi w Dallas i okolicach.

„Polonia w Teksasie jest bardzo liczna, to ponad 200 tys. Amerykanów polskiego pochodzenia. Rodacy mieszkający w Teksasie często są ludźmi sukcesu, pracują w biznesie czy na wysokich stanowiskach na uniwersytetach teksańskich, więc z tymi wpływowymi Polakami prezydent również będzie rozmawiał o dalszym rozwoju relacji Polski i USA, ale też relacji Polski z Teksasem jako ważnym partnerem gospodarczym” - podkreślił minister.

Program konferencji CPAC

W czasie ubiegłorocznej konferencji CPAC - największej imprezy politycznej amerykańskiej prawicy - ówczesny prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w ośrodku Gaylord National Convention Center pod Waszyngtonem, gdzie miała miejsce konferencja. Po tej rozmowie Duda przekazał, że nie ma obawy, żeby obecność USA w Polsce miała się zmniejszać i przywołał słowa Trumpa, że przewiduje on raczej umacnianie obecności armii amerykańskiej w naszym kraju.

Później - w maju 2025 roku - Duda był jednym z mówców konferencji CPAC, która po raz pierwszy odbyła się w Polsce, w podrzeszowskiej Jasionce. Gościem specjalnym był też Karol Nawrocki, wówczas jeszcze jako popierany przez PiS kandydat na prezydenta Polski.

Conservative Political Action Conference (CPAC) to coroczna konferencja odbywająca się w przeszłości w USA, w której od lat 70. biorą udział konserwatywni politycy i aktywiści z całego świata. W ostatnich latach CPAC zaczęto organizować także w innych państwach, m.in. na Węgrzech czy tak, jak w tym roku, w Polsce.

PAP, sek

