Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w 11. Nocnym Misterium Krzyża w Gdańsku. Uroczysta procesja pokutna, która w piątek wieczorem wyruszyła spod Bastionu św. Gertrudy około północy, dotarła do Bazyliki Mariackiej.

Ascetyczny charakter procesji

Wydarzenie, inspirowane XIV-wieczną andaluzyjską tradycją Semana Santa, miało surowy i ascetyczny charakter. Centralnym punktem pochodu był sześciometrowy, pusty krzyż, niesiony przez zakapturzonych mężczyzn.

Prezydent - katolik

Prezydent towarzyszył wiernym na trasie prowadzącej m.in. przez Pl. Wałowy, ul. Żabi Kruk, Długi Targ, aż do Bazyliki Mariackiej.

Przeżycie śmierci Chrystusa

Według organizatorów, celem nocnego Misterium jest głębokie przeżycie tajemnicy śmierci Chrystusa i podsumowanie liturgii Wielkiego Piątku. Tegoroczna edycja, z udziałem głowy państwa, zgromadziła liczną grupę mieszkańców Gdańska oraz wiernych z całej archidiecezji.

Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP

Obchody Wielkiego Tygodnia

Nocne Misterium Krzyża od 11 lat na stałe wpisuje się w krajobraz gdańskich obchodów Wielkiego Tygodnia.

pap, jb