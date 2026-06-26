Karol Nawrocki: "Ta władza upadnie prędzej czy później"

W 50. rocznicę Czerwca ’76 w Radomiu prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym. - Jeżeli chcemy być wierni duchowi Czerwca ’76 to nie możemy stać się Polską dla elit; musimy szanować ludzi pracy i dbać o każdego obywatela RP - mówił prezydent w Radomiu.

Budujemy silną Polskę

W czwartek Nawrocki wziął udział w oficjalnych obchodach 50. rocznicy Czerwca ’76 w Radomiu. Z tej okazji prezydent nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym: Januszowi Gregorczykowi, Zbigniewowi Siniorowi, Wojciechowi Filli, ks. Mirosławowi Kszczotowi, Zbigniewowi Owczarkowi oraz Andrzejowi Polańskiemu.

To nie była igraszka, tylko to była walka o godność i wielka odwaga do podjęcia walki właśnie o to, aby móc normalnie żyć, nawet w tej sowieckiej kolonii w roku 1976 i za to jestem tak głęboko wdzięczny

powiedział.

Taka władza upadnie

Prezydent wskazał, że komunistyczna władza, nie potrafiąc zarządzać gospodarką, próbowała przerzucić koszty swoich błędów na robotników. W jego ocenie, historyczne mechanizmy nadużyć stanowią przestrogę dla każdej władzy.

To współczesna nauka dla narodu polskiego. Władza, która postępuje w ten sposób, która z propagandą sukcesu zabija prawdę, którą używa prokuratur i sądu do walki z tymi, którzy mają siłę upomnieć się o godność - taka władza upadnie prędzej czy później

podkreślił Nawrocki.

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olnk/PAP/300polityka.pl