Trzaskowski musi odejść!

51,2 proc. badanych uważa, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powinien podać się do dymisji w związku ze sprawą Szpitala Południowego; przeciwnego zdania jest 41,1 proc. - wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Według autorów badania opublikowanego w niedzielę na portalu wp.pl, na pytanie czy w związku ze sprawą Szpitala Południowego prezydent Warszawy powinien odejść ze stanowiska, większość badanych odpowiedziała twierdząco.

►Odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało 38,1 proc. respondentów; kolejne 13,1 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”.

Łącznie oznacza to, że za dymisją prezydenta Warszawy opowiada się 51,2 proc. badanych.

►Przeciwnego zdania jest 41,1 proc. ankietowanych.

Odpowiedź „raczej nie” wskazało 18,8 proc. respondentów, a „zdecydowanie nie” — 22,3 proc. Z kolei 7,7 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Nawet wśród wyborców koalicji rządowej są zwolennicy dymisji

Autorzy sondażu podkreślili, że odpowiedzi wyraźnie różnią się w zależności od preferencji politycznych badanych. Wśród wyborców obozu rządzącego, obejmującego KO, Lewicę, PSL i Polskę 2050, za dymisją Trzaskowskiego opowiada się łącznie 9 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 85 proc., a 6 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

82 proc. popierających opozycję chce dymisji prezydenta stolicy

Z kolei w grupie wyborców opozycji obejmującej PiS, Razem, Konfederację i KKP, za odejściem prezydenta Warszawy ze stanowiska jest 82 proc. respondentów. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się 6 proc., a 12 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Wśród osób niegłosujących i niezdecydowanych za dymisją Trzaskowskiego jest 60 proc. badanych, przeciw — 37 proc., a 3 proc. nie ma zdania.

Najbardziej jednoznaczne oceny widać wśród wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. W tej grupie za dymisją prezydenta Warszawy opowiada się 91 proc. respondentów, przeciw jest 2 proc., a 7 proc. wskazało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” - poinformował portal wp.pl.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 26–28 czerwca 2026 r., metodą mixed-mode: wywiadów online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo — CAWI/CATI, na próbie 1000 osób.

PAP, sek

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