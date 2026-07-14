Najbardziej zadłużone miejsca! Zaskakujące dane

W siedmiu województwach średni dług na mieszkańca jest większy niż średnie zarobki - wynika z analizy przygotowanej przez Krajowy Rejestr Długów (KRD). W najgorszej sytuacji są osoby w wieku 55-64 lata, których zadłużenie odpowiada ok. 115 proc. miesięcznego wynagrodzenia netto.

KRD przypomniał, że według danych GUS na koniec 2025 roku mediana zarobków była o 11 proc. niższa od średniej krajowej (8904 zł brutto) i wyniosła ok. 5720 zł „na rękę”. Rejestr dodał, że obecnie 1,9 mln Polaków zalega ze spłatami na łączną kwotę 40,5 mld zł.

Pętla długów już się zacisnęła dla osób w wieku 55-64 lata

W raporcie wskazano medianę zadłużenia dla poszczególnych grup wiekowych dłużników. W najgorszej sytuacji są osoby w wieku 55-64 lata, których zadłużenie odpowiada ok. 115 proc. miesięcznego wynagrodzenia netto, oraz osoby w wieku 45-54 lata, gdzie zadłużenie stanowi ok. 114 proc. pensji netto. Chcąc spłacić cały dług, musiałyby one pracować 1 miesiąc i 4 dni, przy założeniu, że całe miesięczne wynagrodzenie przeznaczą na uregulowanie zobowiązań.

Najlepiej wygląda z kolei sytuacja w najmłodszej grupie wiekowej (do 24. r.ż.), gdzie zadłużenie stanowi 37 proc. pensji.

Najbardziej zadłużeni w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu

Z kolei analizując województwa w najgorszej sytuacji są mieszkańcy woj. świętokrzyskiego (5818 zł zadłużenia i 5305 zł netto zarobków), podkarpackiego (5750 zł długów i 5272 zł netto pensji), lubuskiego (5979 zł przeterminowanych zobowiązań i 5511 zł netto pensji) i lubelskiego (odpowiednio 5833 zł i 5414 zł). W tych czterech regionach zadłużenie sięga od 108 do 110 proc. miesięcznej pensji netto.

Średnie zadłużenie przekracza też średnie zarobki w woj. warmińsko-mazurskim (5703 zł i 5310 zł), opolskim (5909 zł i 5577 zł) oraz kujawsko-pomorskim (5479 zł i 5400 zł).

W niektórych powiatach zadłużenie przekracza pensję nawet o 42 proc.

KRD zwrócił uwagę, że jeszcze większa przepaść widoczna jest na poziomie powiatów – w tomaszowskim, woj. łódzkie (7308 zł zadłużenia i 5137 zł netto), lubańskim, woj. dolnośląskie (7409 zł zadłużenia przy 5262 zł zarobków netto), kamiennogórskim, woj. dolnośląskie (odpowiednio 6941 zł i 5038 zł) oraz oleckim, woj. warmińsko-mazurskie (7057 zł i 5131 zł). Zadłużenie w nich przekracza pensję nawet o 42 proc.

Krajowy Rejestr Długów (KRD) to baza danych, w której gromadzone są informacje o zadłużeniach osób fizycznych i firm.

PAP, sek

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