Małe firmy z małych miast. I wielki garb długów

Firmy z miejscowości do 20 tys. mieszkańców mają 2,53 mld zł długów - wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów. Większość tych przedsiębiorstw to jednoosobowe działalności gospodarcze; najwięcej do spłaty mają firmy handlowe, transportowe, zajmujące się gospodarką magazynową i budowlane.

W publikacji przekazano, że dług ten dotyczy blisko 60 tys. podmiotów, które mają łącznie 328,8 tys. niespłaconych zobowiązań.

Największa część zaległości przypada na cztery branże: handel, transport i gospodarkę magazynową, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe.

►Handel odpowiada za 547,4 mln zł długu,

►transport - 455,1 mln zł,

►budownictwo - 413,8 mln zł,

►przetwórstwo przemysłowe za 375,5 mln zł.

Jak wyliczył KRD, łącznie daje to 1,79 mld zł, czyli 71 proc. całego zadłużenia firm z małych miast i wsi.

Jakie firmy i gdzie maja najwięcej długów?

Autorzy raportu wskazali, że w strukturze dłużników przeważają jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) - jest ich 42,7 tys., a ich łączne zaległości wynoszą 1,61 mld zł. Spółek prawa handlowego z zaległościami jest 16,7 tys., ale każda z nich ma przeciętnie więcej zaległości. Średnio na spółkę przypada 54 tys. zł przeterminowanych zobowiązań, podczas gdy na JDG – 37,6 tys. zł.

Najwięcej długów mają przedsiębiorcy z Mazowsza (351,6 mln zł), Wielkopolski i ze Śląska – odpowiednio 335,7 mln zł i 240 mln zł. Z danych KRD wynika, że im mniejsza miejscowość, tym wyższe średnie zadłużenie przypadające na firmę.

„Choć najwyższą łączną wartość zaległości generują firmy z miast 10-20 tys. mieszkańców, to podmioty z najmniejszych miejscowości – do 5 tys. mieszkańców – notują najwyższe średnie zadłużenie. Przypada tu 44,6 tys. zł na firmę wobec 40,5 tys. zł w miastach 10-20 tys. mieszkańców” - przekazano.

PAP, sek

