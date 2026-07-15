Polowanie na wyścigowe hulajnogi

Na polskich chodnikach i drogach rowerowych wciąż nie brakuje hulajnóg i rowerów elektrycznych, które w rzeczywistości nimi nie są, bo nie spełniają wymogów technicznych. Ministerstwo Infrastruktury (MI) zapowiada zdecydowaną walkę z nielegalnymi pojazdami i usuwanie ich z rynku. Projekt zmiany przepisów przygotowany przez MI zakłada wprowadzenie nowych wymagań homologacyjnych.

Celem jest uniemożliwienie sprowadzania i użytkowania w Polsce pojazdów, które stanowią zagrożenie na drogach. Najczęściej problem dotyczy hulajnóg elektrycznych przekraczających dopuszczalną prędkość 20 km na godz. oraz rowerów elektrycznych o zbyt dużej mocy silnika lub możliwości jazdy bez pedałowania, za pomocą manetki gazu.

Kontrole nie tylko na drogach

Jedną z kluczowych zmian będzie rozszerzenie kompetencji Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Instytucja ta otrzyma narzędzia umożliwiające kontrolę zarówno pojazdów czy części sprowadzanych do kraju, jak i tych oferowanych przez sklepy internetowe. TDT będzie mógł wycofywać z rynku niebezpieczne hulajnogi i rowery elektryczne, które nie spełniają norm technicznych.

Zakaz ściągania blokad

Nowe przepisy przewidują również zakaz zdejmowania blokad z hulajnóg i rowerów elektrycznych. Podmioty gospodarcze, które wprowadzą do obrotu pojazdy niespełniające wymagań technicznych lub umożliwiające manipulacje zwiększające ich prędkość powyżej 20 km na godz., będą podlegać karze administracyjnej. Straż Miejska również zyska nowe uprawnienia – będzie mogła kontrolować prędkość i moc hulajnóg.

Od kiedy zmiany?

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które zmienia przepisy dotyczące warunków technicznych pojazdów i ich wyposażenia, zaproponowano, aby nowe regulacje objęły wszystkie pojazdy wyprodukowane po 31 marca 2027 roku. Dzięki temu obecni właściciele hulajnóg i rowerów elektrycznych nie będą zobowiązani do samodzielnego dostosowywania swoich urządzeń do nowych wymogów technicznych.

Parkowanie hulajnóg – koniec laby

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami przewiduje także regulacje dotyczące parkowania hulajnóg elektrycznych i innych pojazdów współdzielonych. Mieszkańcy większych ośrodków miejskich dobrze wiedzą, jakim problemem jest parkowanie tego typu sprzętu w przypadkowych miejscach, a raczej porzucanie go gdziekolwiek. Stwarza to realne zagrożenie dla osób z niepełnosprawnościami, głównie niewidomych lub słabowidzących, czy rodziców z wózkami dziecięcymi, ale też jest uciążliwe dla pozostałych pieszych. Dlatego wprowadzimy obowiązek parkowania hulajnóg elektrycznych z wypożyczalni tylko w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Niewłaściwie zaparkowane hulajnogi będą usuwane na koszt właściciela.

Grzegorz Szafraniec

na podst. moto.pl, gov.pl, Ministerstwo Infrastruktury, PAP

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