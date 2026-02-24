Pomysł zaciągnięcia kolejnego kredytu przez Polskę, uzależnionego od decyzji Unii Europejskiej, która będzie miała wpływ na przyznanie środków na obronność w czasach wojen, stawia nas w trudnej sytuacji. Warunkiem wypłaty tych funduszy ma być przestrzeganie „praworządności” – co przypomina kontrowersyjny scenariusz z Węgrami. Takie uzależnienie finansowe może stać się skutecznym narzędziem manipulacji przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi, gdzie tematyka obronności z pewnością zdominuje decyzje o przyszłości Polski.

Nigdy nie było takiego zadłużenia Polski

Kredyt to kolejny kajdan na szyje Polaków. Zadłużenie Polski rośnie w tak szybkim tempie, że nawet Bruksela alarmuje, że zadłużenie Polski może przekroczyć 100 proc. PKB do 2036 roku. Sam koszt obsługi tego długu wynosi obecnie 2 proc. PKB.

Kolejna propozycja: kredyt dla Polaków

Dodatkowo Donald Tusk chce nas obciążyć kolejnym długiem. Kulturalnie, na swój sposób prowadzenia dialogu na platformie X, skomentował sprzeciw Polaków wobec SAFE :

Ten krzyk dotyczył tego, że pieniądze będą dla Niemców - mówił. Szef rządu tłumaczył, że Huta Stalowa Wola otrzyma 20 miliardów złotych z programu SAFE. - Dotarło, zakute łby? - powiedział

Jak wiadomo, te pieniądze na pewno trafią w rozwój Huty Stalowa Wola i zatrudnienie pracowników – tak jak w przypadku Poczty Polskiej czy Orlen, gdzie zwolnienia idą pełną parą.

Premier nigdy nie kłamie

Premierowi trzeba po prostu wierzyć, że środki na pewno trafią właśnie tam, bo przecież nasz premier nigdy nie kłamie.

PiS kieruje sprawę do komisji etyki

Europoseł PiS Waldemar Buda zwrócił się do sejmowej komisji etyki o ocenę słów premiera Donalda Tuska o „zakutych łbach”, które mają obraźliwy charakter wobec Polaków.

Buda skierował do sejmowej komisji etyki zawiadomienie o naruszenie przez premiera zasad etyki poselskiej. Europoseł PiS napisał, że w nagraniu ze Stalowej Woli premier użył określenia, które „ma charakter obraźliwy i nie spełnia standardów powagi i szacunku”, jakie powinny cechować osoby pełniące funkcję premiera i posła.

