Mocny grudzień przemysłu „4 pkt. proc. powyżej prognoz”

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 7,3 proc. r/r w grudniu 2025 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym spadła o 0,1 proc..

„W grudniu 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,3 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 0,2 proc.), natomiast w porównaniu z listopadem 2025 r. nieznacznie zmniejszyła się o 0,1 proc.. W okresie styczeń-grudzień 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,0 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 r. (wówczas notowano wzrost o 0,3 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2024 r. i o 2,1 proc. wyższym niż w listopadzie 2025 r., podano także.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 2,9 proc.

Domański: Bardzo silny koniec 2025 roku w polskiej gospodarce

Bardzo silny koniec 2025 roku w polskiej gospodarce. Produkcja przemysłowa w grudniu wystrzeliła o 7,3 proc. wyraźnie powyżej oczekiwań analityków na poziomie…3 proc.. Wynagrodzenia wzrosły o 8,6 proc. r/r przy inflacji 2,4 proc.. 2026 to rok przyspieszenia! – napisał na X minister finansów Andrzej Domański.

Eksperci Banku Pekao: wynik grubo powyżej prognoz

Opłacało się czekać na ten odczyt. Produkcja przemysłowa wzrosła o 7,3 proc. r/r, ponad 4 pkt. proc. powyżej prognoz – stwierdzają analitycy Banku Pekao.

Analitycy PKO BP: solidne domknięcie roku

Poprawa miała szeroki charakter – wzrosty objęły większość branż. Szczególnie mocno wypadły sektory powiązane z inwestycjami: maszyny, urządzenia i transport. Dobrze zachowywały się też branże dóbr pośrednich – metale, chemia czy tworzywa – co idzie w parze z odbudową popytu w całym łańcuchu dostaw. Przyśpiesza również produkcja w górnictwie, co może być wynikiem utrzymujących się mrozów. Słabszy obraz widać w produkcji dóbr związanych z energią i segmentach eksportowych. Całość jednak wygląda jak solidne domknięcie roku i potencjalny punkt wyjścia do lepszego początku kolejnego, zwłaszcza jeśli inwestycje i eksport faktycznie złapią wiatr w żagle - komentują dane ekonomiści PKO BP.

