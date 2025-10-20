Wystrzał produkcji przemysłowej! „To efekt bazy”

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 7,4 proc. r/r we wrześniu 2025 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym zwiększyła się o 16 proc. Według wstępnych danych, we wrześniu wzrost produkcji sprzedanej rdr (w cenach stałych) odnotowano w 24 działach przemysłu - podał Główny Urząd Statystyczny

„We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,4 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 0,4 proc.), natomiast w porównaniu z sierpniem br. zwiększyła się o 16,0 proc.. W okresie styczeń-wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,7 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 r. (wówczas notowano wzrost o 0,2 proc.).” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 4,1 proc. wyższym niż w sierpniu br., podano także.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 5 proc.

Wzrost produkcji sprzedanej we wrześniu w 24 działach gospodarki

Według wstępnych danych, we wrześniu wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych), w stosunku do września 2024 roku, odnotowano m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 34,6 proc., w produkcji maszyn i urządzeń – o 16,2 proc., metali – o 13,3 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 12,8 proc., wyrobów z metali – o 11,4 proc., artykułów spożywczych – o 9,1 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 8,9 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 8,0 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 7,9 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem 2024 roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 3,6 proc., w produkcji napojów – o 2,1 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 1,6 proc.

Analitycy ING: solidny wzrost dzięki niskiej bazie, przed nami trudne miesiące

Solidny wzrost produkcji krajowego przemysłu we wrześniu (7,4%r/r) dzięki układowi dni roboczych i niskiej bazie, ale przed nami trudne miesiące z uwagi na zastój w Niemczech i przestoje produkcyjne oraz zamknięcia zakładów w sektorze motoryzacyjnym - komentują analitycy ING Banku.

Analitycy mBanku: czeka nas wybicie produkcji w górę

Produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu +7,5% vs oczekiwane +5%. Pora na specyficzny test Rorschacha. Pesymiści zobaczą czarną elipsę (3-letni trend boczny). Umiarkowani optymiści tę czerwoną (coś się zaczyna dziać od 2024 roku). Uważamy, że niebawem wybije w górę - zapowiadają z kolei analitycy mBanku.

Analitycy Banku Pekao: nowy rekord poziomu produkcji

Przemysł wrócił z wakacji i z marszu wykręcił fenomenalny wynik: +4% m/m po odsezonowaniu, nowy rekord poziomu produkcji. Trzeba jednak pamiętać, że tego rodzaju wystrzały już się zdarzały a swoje dołożył koniec przerw w przemyśle motoryzacyjnym. Tym niemniej, trend jest wzrostowy – oceniają analitycy Banku Pekao.

ISBnews, PAP Biznes, sek

