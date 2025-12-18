Dramatyczne dane! Listopadowy krach przemysłu

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych spadła o 1,1 proc. r/r w listopadzie 2025 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym zmniejszyła się o 9,3 proc. Konsensus rynkowy przewidywał wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 2,7 proc. „Rzeczywistość zaskoczyła największych pesymistów – komentują dane GUS analitycy Banku Pekao.

„W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,1 proc. niższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 1,3 proc.), natomiast w porównaniu z październikiem br. zmniejszyła się o 9,3 proc.. W okresie styczeń-listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,5 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 r. (wówczas notowano wzrost o 0,5 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym w listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,8 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6 proc. niższym niż w październiku br., podano także.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 2,7 proc.

GUS: Znaczny spadek produkcji spowodowany dniami roboczymi i efektem bazy

Znaczny spadek produkcji w listopadzie w porównaniu z poprzednim miesiącem spowodowany był dniami roboczymi i efektem bazy – skomentował własne dane o produkcji przemysłowej za listopad Główny Urząd Statystyczny.

„Znaczny spadek produkcji sprzedanej w porównaniu z październikiem spowodowany był mniejszą liczbą dni roboczych oraz efektem bazy” - napisał GUS.

GUS podaje, że największy spadek w skali roku odnotowano w produkcji dóbr związanych z energią, a wzrost – w produkcji dóbr inwestycyjnych.

Udział w przemyśle ogółem produkcji sprzedanej działów, w których odnotowano spadek w skali roku, wyniósł 48,1 proc.

W jakich branżach spadek, w jakich wzrost?

Według wstępnych danych GUS spadek produkcji odnotowano w 19 działach m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 7,6 proc., mebli – o 7,3 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 6,6 proc., papieru i wyrobów z papieru oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych – po 4,8 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 3,2 proc., w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 2,4 proc.

Z kolei wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ubiegłego roku, wystąpił w 15 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 12,0 proc., w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 10,3 proc., w produkcji napojów – o 4,9 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz artykułów spożywczych – po 2,5 proc.

Analitycy Banku Pekao: rzeczywistość zaskoczyła największych pesymistów

Spodziewaliśmy się słabego odczytu produkcji przemysłowej w listopadzie (ze względu na specyficzny układ kalendarza i dni wolnych od pracy), ale rzeczywistość zaskoczyła największych pesymistów – produkcja przemysłowa spadła w listopadzie o 1,1 proc. r/r. Spadek produkcji sprzedanej r/r był rozlany szeroko - odnotowano go w 19 działach przemysłu (spośród 34)” – komentują analitycy Banku Pekao.

Analitycy mBanku: wynik produkcji przemysłowej w listopadzie zawiódł

Wynik produkcji przemysłowej w listopadzie zawiódł. Spadek o 1,1 proc. związany jest głownie ze słabymi wynikami producentów dóbr trwałych. Taki obraz sugeruje raczej skromne wydatki świąteczne wśród gospodarstw domowych - oceniają analitycy mBanku.

Eksperci ING Banku: gospodarka wymaga wsparcia dalszymi obniżkami stóp

W listopadzie słabe dane z przemysłu, po paru miesiącach niemrawego odbicia. Produkcja spadła 1,1proc. r/r vs oczekiwane około 2,9 i +3,2 w październiku. Spadki rozsianie między działy eksportowe oraz krajowe. Kontynuujemy nietypowy cykl PKB w Polsce, z niskim udziałem przemysłu i słabym rynkiem pracy. Wzrost gospodarki ciągną nowoczesne i małopracochłonne usługi. To nie jest gospodarka, która generuje presję inflacyjną. Wymaga wsparcia dalszymi obniżkami stóp - oceniają analitycy ING Banku.

Analitycy PKO BP: pogłębienie spadku produkcji dóbr konsumpcyjnych

Listopadowe dane o produkcji zaskoczyły negatywnie – produkcja przemysłowa spadła o 1,1 proc. r/r po wzroście o 3,3 proc. r/r w październiku i przy oczekiwanej kontynuacji ożywienia. W szczególności spadła produkcja w przetwórstwie (o 1,4 proc. r/r), za co odpowiadało głównie pogłębienie spadku produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych (do -8,2 proc. z -0,6 proc. r/r w październiku) i wolniejszy wzrost produkcji dóbr inwestycyjnych (do 3,7 proc. r/r z 9,1 proc. r/r) - analizują ekonomiści PKO BP.

ISBnews, PAP Biznes, X, oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bankier.pl: przełomowe dokumenty w sprawie byłej prezes PZU

Giorgia Meloni podkłada nogę Niemcom w sprawie Mercosur

Insider trading akcjami Energi? KNF używa najcięższej broni

»»Jan Krzysztof Ardanowski: rząd Tuska pozoruje działania ws. Mercosur – oglądaj wywiad w telewizji wPolsce24