Szok naftowy! Niebotycznie wysokie straty wciąż rosną

Z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i zablokowania Cieśniny Ormuz świat został pozbawiony pół miliarda baryłek ropy. A będzie jeszcze gorzej, jeśli porozumienie pokojowe szybko nie nastąpi.

Ataki izraelsko-amerykańskie na Iran doprowadziły do blokady cieśniny Ormuz, czyli najważniejszego szlaku żeglugowego dla tankowców przewożących ropę z Zatoki Perskiej. W efekcie – jak szacują handlowcy – dzienne dostawy spadły o 10 milionów baryłek.

Oznacza to całkowitą stratę dochodów w wysokości około 50 miliardów dolarów, przy średnich cenach ropy wynoszących około 100 dolarów za baryłkę – ocenia cytowany przez Reuters analityk firmy Kpler Johannes Rauball,

By unaocznić, jak duże są starty z powodu blokady Ormuzu, portal oilprice.com podaje, że liczba zatrzymanych dostaw ropy arabskiej jest porównywalna z miesięcznym zużyciem ropy przez Stany Zjednoczone.

Największy kryzys naftowy w historii

Przypomnijmy, że szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) Faith Birol już kilkukrotnie ostrzegał, że obecny kryzys naftowy w Zatoce Perskiej jest nie tylko poważniejszy od dotychczasowych ale wręcz największym w historii. Wskazywał na niespotykane dotąd zakłócenia w dostawach ropy i gazu. A niektórzy eksperci alarmują, że straty w dostawach z każdym dniem trwania wojny będą miały coraz gorsze skutki dla światowej gospodarki.

Rynek naftowy jest bardzo wrażliwy na wszelkie informacje dotyczące negocjacji pokojowych i niemal każda wypowiedź (czy wpis w mediach społecznościowych) Donalda Trumpa na ten temat powoduje bądź to wzrost bądź spadek notowań ropy.

Dziś ropa Brent (na londyńskiej giełdzie) wyceniana jest w granicach 100 dolarów za baryłkę w dostawach na czerwiec. Dla porównania – na początku roku baryłka kosztowała około 70 dolarów.

Agnieszka Łakoma

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dlaczego premier Tusk hamuje projekt, który da Polsce 50 mld zł?

WYWIAD: Anna Łukaszewska-Trzeciakowska: Chodzi o twarz Ursuli von der Leyen

Fiasko wege-ofensywy! Europejczycy wracają do mięsa

