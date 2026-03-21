Widmo kryzysu nad rynkiem LNG

Jeszcze w lutym prognozowano nadpodaż gazu skroplonego na świecie w kolejnych latach, a teraz rosną obawy, czy LNG nie zabraknie? Powód to wojna w Zatoce Perskiej, która odsłania nowe – coraz to groźniejsze dla światowej gospodarki oblicze. *

Gdy Izrael i USA zaatakowały Iran, a ten zablokował Cieśninę Ormuz wydawało się, że świat będzie musiał mierzyć się tylko kryzysem logistycznym i czasowym wstrzymaniem dostaw ropy i gazu z rejonu Zatoki Perskiej. Od czwartku wiadomo już, że problemem nie jest jedynie transport surowców, ale obejmuje ich wydobycie i produkcję LNG oraz tradycyjnych paliw. **W odwecie za atak na irańskie złoża South Pars Teheran postanowił zaatakować największy kompleks produkcji gazu skroplonego w Katarze, choć i tak od dwóch tygodni wstrzymał produkcję. Ostrzeliwuje też największą rafinerię w Kuwejcie, poza tym atakuje także sąsiednie kraje arabskie.

Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi, cytowany przez światowe media, ostrzegł, że irańskie ataki na infrastrukturę Zatoki Perskiej to zaledwie „ułamek” tego potencjału, jakim dysponuje, zapewniając,, że nie będzie żadnej tolerancji dla ataków na złoża w tym kraju. Zaś ostatnie ataki to sygnał, że władze w Teheranie najwyraźniej nie uwierzyły w zapewniania premiera Izraela Benjamina Netanjahu, że kolejnych izraelskich ataków już na pola gazowe Iranu nie będzie.

20 mld dolarów strat, trzy lata przerwy w produkcji

Nawet gdyby ostrzał irański ustał to szkody, które wyrządził dotychczas, przede wszystkim będą trudne do zniwelowania – nie tylko ze względu na koszty - dla Kataru. Kraj ten jest wiceliderem w światowej produkcji LNG, a wczoraj jego władze poinformowały o dużych pożarach i znacznych szkodach w kompleksie Ras Laffan LNG. Zaś wznowienie produkcji gazu skroplonego na pełną skalę będzie możliwe za trzy do pięciu lat. Jednocześnie koncern QatarEnergy oszacował straty z tym związane w sumie na 20 mld dolarów, przy uwzględnieniu utraconych przychodów ze sprzedaży. W praktyce nawet po wznowieniu produkcji będzie ona niższa o około 17 proc. Szef QatarEnergy i minister ds. energii w Katarze Saad Sherida Al-Kaabi zapowiedział, ze problemy z eksportem surowca najbardziej odczują klienci koncernu w Chinach, Korei Południowej, Włoszech i Belgii. Na dodatek trudno spodziewać się, by uzyskali odszkodowania, bo katarski producent ma argument w postaci „siły wyższej”.

Eksperci sugerują więc, że problemy Kataru przełożą się na problemy całego rynku LNG, a ceny pozostaną wysokie nawet przy optymistycznym scenariuszu szybkiego zakończenia wojny w Zatoce Perskiej. Media cytują analityków Wood Mackenzie, którzy ostrzegają przed nierealistycznymi oczekiwaniami rynku dotyczącymi szybkiego wznowienia produkcji. I wskazują, że istniejące zakłady produkcji LNG bliskie wyczerpania swoich możliwości i nawet dostawy z USA, Kanady i Australii nie wystarczą, aby w najbliższej przyszłości zniwelować lukę w eksporcie z Kataru.

Problemy Kataru i już wysokie ceny gazu LNG to poważny problem dla państw unijnych, zwłaszcza że rosną również obawy, iż europejskie firmy będą musiały rywalizować o dostawy z azjatyckimi konkurentami. I tak Europa musi sprowadzać gaz na bieżące potrzeby jak również, by zapełnić na kolejny sezon grzewczy magazyny. To oznacza wiele miliardów dolarów dodatkowych kosztów. Na razie trudno prognozować konkretne kwoty. Być może takich kalkulacji podejmie się Komisja Europejska.

Agnieszka Łakoma

