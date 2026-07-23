901,5 tys. osób oficjalnie bez pracy
Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,8 proc., wobec 5,9 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,8 proc.
Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 901,5 tys. wobec 915,9 tys. miesiąc wcześniej.
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 83,8 tys. wobec 81,6 tys. poprzednio.
PAP Biznes, sek
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