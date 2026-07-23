Polskie aluminium na francuski rynek

Grupa Kęty powołała Aluprof France SAS i rozbudowała lokalny zespół sprzedaży w Bretanii. To kolejny krok w realizacji strategii na lata 2025–2029, która zakłada pozyskanie 1,7 mld zł nowej sprzedaży z rynków zagranicznych – pisze portal stockwatch.pl.

Wiosną 2026 roku grupa rozbudowała lokalny zespół sprzedaży obejmujący obsługę trzech segmentów biznesowych: ekstruzji aluminium, architektonicznych systemów aluminiowych i osłon przeciwsłonecznych.

Dlaczego Francja?

Francja jest jednym z liderów renowacji budynków w Europie i znajduje się w ścisłej czołówce producentów profili aluminiowych w UE.

Tymczasem zgodnie ze strategią Grupy Kety na lata 2025–2029 1,7 mld zł nowej sprzedaży ma pochodzić z rynków zagranicznych. Obecnie ponad połowa przychodów grupy pochodzi spoza Polski. Priorytetowym kierunkiem jest Europa Zachodnia, w której rozwój ma postępować zarówno organicznie przez rozbudowę struktur sprzedażowych, jak i poprzez akwizycje.

»» Więcej o planach inwestycyjnych polskiej firmy w Europie czytaj na portalu stockwatch.pl w publikacji Grupa Kęty wchodzi do Francji. Aluprof France SAS z lokalnym zespołem sprzedaży w Bretanii

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