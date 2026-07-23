Czy Bruksela pomoże polskim świniom

Minister rolnictwa wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla producentów świń w Polsce. Wsparcie miałoby zostać uruchomione na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnej organizacji rynków produktów rolnych.

Problem w tym, że przeprocesowanie polskiego wniosku trwałoby co najmniej kilka tygodni, a finał nie jest tu oczywisty. Tymczasem nasi rolnicy potrzebują finansowej kroplówki „na już”, a nawet „na wczoraj”.

7 proc. pod unijną średnią

W piśmie do KE szef MRiRW Stefan Krajewski zwrócił uwagę, że ceny świń w Polsce są obecnie o 7 proc. niższe od średniej unijnej. Zdaniem ministerstwa, trudno oczekiwać odwrócenia spadkowego trendu cenowego w najbliższych miesiącach, zarówno ze względu na sezonowy charakter zmian cen, jak i historycznie niskie ceny na rynku unijnym oraz silną presję podaży wynikającą z konkurencji cenowej ze strony Brazylii i Kanady na rynku międzynarodowym.

Ruch po stronie komisarza

Minister rolnictwa podkreślił, że polscy producenci od wielu miesięcy borykają się ze spadkiem cen, co przy rosnących kosztach produkcji powoduje trudną sytuację ekonomiczną sektora trzody chlewnej w 2026 roku. Wniosek został skierowany do unijnego komisarza ds. rolnictwa i żywności Christophe’a Hansena. Stanowi on odpowiedź na postulaty zgłoszone przez hodowców trzody chlewnej podczas spotkania online z przedstawicielami resortu rolnictwa, które odbyło się 17 lipca br.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24, gov.pl, PAP

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