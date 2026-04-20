Francuska technologia kosmiczna dla polskiego wojska

Konsorcjum złożone z francuskich firm Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space oraz gdyński RADMOR, część Grupy WB, zbudują razem polskiego geostacjonarnego satelitę dla wojska - przekazały Airbus i Grupa WB. Umowa została podpisana przy okazji wizyty delegacji francuskiego rządu w Gdańsku.

W środę w ramach obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej do Gdańska przyjechał prezydent Emmanuel Macron, który spotkał się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem; w skład francuskiej delegacji wchodzi też minister obrony Catherine Vautrin, która spotkała się z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Ministrowie obrony Polski i Francji uczestniczyli w uroczystości podpisania umowy między Airbusem, Thalesem Alenią (konsorcjum, w którym udziały ma francuski Thales i włoski Leonardo) i RADMORem, o współpracy przemysłowej w celu opracowania geostacjonarnego satelity telekomunikacyjnego dla polskiego MON.

„W ramach planu „Readiness 2030”, zainicjowanego przez Komisję Europejską w 2025 roku, nowy satelita geostacjonarny zapewni bezpieczną łączność polskim siłom zbrojnym, gwarantując bardzo wysoki poziom wytrzymałości i odporności” - zapowiedziano w komunikacie Airbusa. Jak czytamy, system „będzie zabezpieczony cybernetycznie zarówno w segmencie naziemnym, jak i kosmicznym oraz odporny na zagrożenia, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia suwerenności Polski w kosmosie”.

Porozumienie między trzema firmami dotyczy m.in. połączenia kompetencji w zakresie łączności wojskowej, kontroli misji, wydajnego projektowania platform satelitarnych, a także zabezpieczania infrastruktury naziemnej i cyberbezpieczeństwa.

„Decyzja o rozszerzeniu działalności RADMOR o sektor kosmiczny stanowi naturalny etap rozwoju kompetencji firmy, obejmujący zarówno poszerzenie zakresu częstotliwości, jak i rozbudowę portfolio rozwiązań łączności” — powiedział cytowany w komunikacie WB prezes RADMORu Bartłomiej Zając. Spółka ta to jedna z części składowych Grupy WB, największej polskiej prywatnej firmy z branży obronnej. RADMOR w ramach grupy zajmuje się m.in. budową radiostacji i systemów łączności dla wojska.

Z kolei Airbus, Thales i Leonardo to jedne z największych koncernów europejskich działających w sektorze lotniczym i kosmicznym; Airbus Defense and Space otrzymał już w 2022 roku m.in. kontrakt na konstelację satelitów Pleiades Neo dla Wojska Polskiego.

PAP, sek

