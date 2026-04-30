PERSONALIA
Miotła w PAIH. Odwołane Rada Nadzorcza i zarząd
W czwartek rada nadzorcza odwołała zarząd Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – podała PAIH w komunikacie. Do wykonywania funkcji członka zarządu agencji rada delegowała Artura Osuchowskiego.
„Dnia 29 kwietnia 2026 r. odwołana została Rada Nadzorcza PAIH S.A. a z dniem 30 kwietnia odwołany został Zarząd PAIH S.A” – podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu w komunikacie. Dodano w nim, że rada nadzorcza „z dniem 30 kwietnia 2026 r. delegowała ze swojego składu Pana Artura Osuchowskiego do wykonywania czynności członka Zarządu”.
W komunikacie podano także, że odwołany prezes PAIH Andrzej Dycha pełnił tę funkcję od lutego 2024 roku.
„W 2025 roku wartość projektów inwestycyjnych wspartych przez PAIH przekroczyła 4 mld euro, co stanowiło wynik rekordowy. Po I kwartale 2026 r. wartość ta wyniosła 1,3 mld euro, czyli była ponad dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku” – podano w komunikacie.
PAIH należy do grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Agencja doradza polskim przedsiębiorcom w ekspansji na globalne rynki oraz inwestorom i kontrahentom zagranicznym zainteresowanym biznesem w Polsce.
PAP, sek
