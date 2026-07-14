Lotnisko Chopina leci po kolejny rekord

Lotnisko Chopina w pierwszej połowie 2026 r. obsłużyło prawie 12 mln pasażerów, czyli o ok. 7,6 proc. więcej niż rok temu - poinformowały we wtorek Polskie Porty Lotnicze. Dodały, że w pierwszą niedzielę wakacji padł rekord odprawionych podróżnych.

Jak zaznaczyły PPL, czerwiec przyniósł na stołecznym lotnisku wyjątkowe ożywienie. Warszawski port lotniczy odprawił tego miesiąca 2 mln 476 tys. 356 podróżnych. To o 9 proc. więcej niż w czerwcu 2025 r.

„W minionym miesiącu aż czterokrotnie, w każdą niedzielę, przekraczana była historyczna bariera 90.000 odprawionych osób. Rekordową okazała się pierwsza wakacyjna niedziela – 28.06. Tego dnia odprawiono dokładnie 92.815 osób” - zaznaczyły PPL.

Liczba odprawionych podróżnych wzrosła o 7,6 proc.

W całym pierwszym półroczu 2026 r. z Lotniska Chopina skorzystało łącznie 11 mln 858 tys. 18 osób, czyli o ok. 7,6 proc. więcej rok do roku. Większość, bo ok. 11,05 mln osób wybrało rejsy międzynarodowe, a 8,17 mln - kierunki w strefie Schengen.

Ponadto:

►29 proc. pasażerów podróżowała na pokładach linii niskokosztowych,

►11 proc. czarterami,

►60 proc. na pokładach przewoźników tradycyjnych.

Odsetek pasażerów tranzytowych w pierwszym półroczu wyniósł 24 proc. i jest niezmienny względem ubiegłego roku, choć liczbowo wzrost wynosi 7 proc. - zaznaczyły PPL.

Najpopularniejsze kierunki lotów

Jak dodano, z Lotnisku Chopina pasażerowie w ruchu regularnym w pierwszym półroczu najchętniej podróżowali do: Londynu, Paryża, Amsterdamu, Brukseli i Rzymu. Z kolei w ruchu czarterowym - do tureckiego miasta Antalya, która wyprzedziła egipskie Marsa Alam, Hurghadę, Sharm el Sheikh i hiszpańską Fuerteventurę.

„Wakacyjny szczyt to dla nas najtrudniejszy egzamin z organizacji, a nie tylko powód do dumy z kolejnych rekordów. Bariera 90 tysięcy pasażerów dziennie, do niedawna wydawała się symboliczna, a dziś przekraczamy ją regularnie. Co najważniejsze, robimy to przy zachowaniu pełnej sprawności operacyjnej” - stwierdził prezes PPL Łukasz Chaberski, cytowany w komunikacie.

Duże wzrosty przewozów także na rynku cargo

PPL dodały, że stołeczny port w czerwcu obsłużył 11 tys. 985 ton cargo, a w całym półroczu 70 tys. 707 ton towarów (wzrost o 11,9 proc. rdr). Głównymi operatorami cargo na stołecznym lotnisku są PLL LOT, DHL Express oraz Qatar Airways, a najwięcej ładunków wysyłanych jest do Lipska, Ad-Dauhy, Kolonii, Dubaju i Nowego Jorku. Rośnie zarówno transport realizowany samolotami czysto frachtowymi (wzrost o blisko 13 proc.), jak i ładunki przewożone w lukach bagażowych maszyn pasażerskich (wzrost o 9,5 proc.) - dodano.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2025 r. lotnisko obsłużyło 24 mln pasażerów, a rok wcześniej 21,3 mln. Z warszawskiego portu w letnim sezonie pasażerowie mogą polecieć do 142 miejsc docelowych. Z lotniska operują m.in.: PLL LOT, Lufthansa, Wizz Air, Air France, Emirates, KLM, SAS, British Airways.

PAP, sek

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