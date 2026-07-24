Zniknęło z rynku 7 000 firm. Oto przyczyna

Tylko w pierwszym półroczu z rejestrów wykreślono blisko tysiąc dwieście firm taksówkarskich. Zdecydowana większość z nich to jednoosobowe działalności gospodarcze, ale z rynku znikają też całe tradycyjne korporacje. W ich miejsce w siłę rosną platformy przewozowe oraz wyspecjalizowani pośrednicy.

Jak informuje piątkowa „Rzeczpospolita”, rynek taksówkowy w Polsce przechodzi całkowitą metamorfozę. Od 2019 roku z branży zniknęło już siedem tysięcy firm, co stanowi około trzynaście procent wszystkich podmiotów. Miejsce tradycyjnych taksówkarzy zajmują aplikacje takie jak Uber, Bolt czy FreeNow. Prawdziwymi wygranymi tej zmiany są jednak firmy pośredniczące. To one zapewniają kierowców dla dużych platform.

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wiadomoscigospodarcze, jb