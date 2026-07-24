Dziennikarz 42 lata, lekarz 52. Kogo wkrótce zabraknie?

Nie liczba ofert pracy będzie największym problemem polskiego rynku. Prawdziwe wyzwanie dopiero nadchodzi: kto przejmie wiedzę osób, które przez dekady budowały najważniejsze zawody?

Najnowsze dane GUS pokazują wyraźny podział. W jednych branżach pracują głównie młodzi ludzie, w innych średnia wieku zbliża się do emerytury. Najbardziej starzeje się ochrona zdrowia — lekarz specjalista ma dziś przeciętnie 56 lat, a lekarz dentysta specjalista 54 lata.

Podobna sytuacja dotyczy edukacji. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych i wykładowcy akademiccy mają średnio 49 lat. Problemem nie jest samo doświadczenie, lecz brak przygotowanych następców.

Starzenie się kadr nie oznacza automatycznie problemu. Doświadczenie jest ogromną wartością, ale ryzyko pojawia się wtedy, gdy organizacje zbyt późno zaczynają przygotowywać następców

– mówi Magda Dąbrowska, prezeska Grupy Progres.

Młodzi pracują tutaj

Tymczasem są branże, które wyglądają zupełnie inaczej. Technologia przyciąga młodsze pokolenie — średni wiek programistów aplikacji to 34 lata. Jeszcze młodsi są pracownicy fast foodów (29 lat) czy kelnerzy (33 lata).

Młode pokolenie. Co będzie robić?

Polska stoi więc przed nietypowym wyzwaniem: nie tylko musi znaleźć nowych pracowników, ale także zadbać, by nie utracić wiedzy tych, którzy odchodzą.

Kluczowe jest to, czy organizacja potrafi wykorzystać potencjał różnych pokoleń jednocześnie

– podkreśla ekspertka.

Rynek pracy zmienia się szybciej, niż firmy zdążą się do tego przygotować. Największą walutą przyszłości może okazać się nie liczba zatrudnionych, lecz wiedza, którą uda się przekazać dalej.

media.bepr, jb

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