Informacje
Szpital Południowy w Warszawie / autor: Fratria
Szpital Południowy w Warszawie / autor: Fratria

Po takiej aferze? 130 tys. zł na odprawy dla szefowych Szpitala Południowego

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 lipca 2026, 15:58

    Aktualizacja: 24 lipca 2026, 15:59

  • Powiększ tekst

Mimo głośnej afery i odwołania kierownictwa Warszawskiego Szpitala Południowego, byłe szefowe szpitala otrzymały wysokie odprawy wynikające z ich kontraktów.

Była prezes szpitala Anna Łukasiewicz otrzymała 66 tys. zł brutto, natomiast była dyrektor ds. medycznych Agata Kusz-Rynkun – 63 tys. zł brutto. Środki zostały wypłacone jako odprawy po zakończeniu pełnienia funkcji.

Jak się tłumaczy ratusz?

Władze Warszawy twierdzą, że wypłaty wynikały z zapisów kontraktów menedżerskich i były obowiązkowe.

Dlaczego wybuchła afera?

Kierownictwo zostało odwołane po ujawnieniu licznych nieprawidłowości w szpitalu. Sprawa dotyczyła m.in. bardzo wysokich zarobków jednego z lekarzy, błędów w funkcjonowaniu prosektorium, nieprawidłowości w rozliczaniu dyżurów oraz przyjmowania części pacjentów poza kolejnością. Obecnie sprawę badają NFZ i wojewoda mazowiecki.

za wPolsce24, jb

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych