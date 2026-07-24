Po takiej aferze? 130 tys. zł na odprawy dla szefowych Szpitala Południowego
Mimo głośnej afery i odwołania kierownictwa Warszawskiego Szpitala Południowego, byłe szefowe szpitala otrzymały wysokie odprawy wynikające z ich kontraktów.
Była prezes szpitala Anna Łukasiewicz otrzymała 66 tys. zł brutto, natomiast była dyrektor ds. medycznych Agata Kusz-Rynkun – 63 tys. zł brutto. Środki zostały wypłacone jako odprawy po zakończeniu pełnienia funkcji.
Jak się tłumaczy ratusz?
Władze Warszawy twierdzą, że wypłaty wynikały z zapisów kontraktów menedżerskich i były obowiązkowe.
Dlaczego wybuchła afera?
Kierownictwo zostało odwołane po ujawnieniu licznych nieprawidłowości w szpitalu. Sprawa dotyczyła m.in. bardzo wysokich zarobków jednego z lekarzy, błędów w funkcjonowaniu prosektorium, nieprawidłowości w rozliczaniu dyżurów oraz przyjmowania części pacjentów poza kolejnością. Obecnie sprawę badają NFZ i wojewoda mazowiecki.
za wPolsce24, jb
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