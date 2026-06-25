Afera szpitalna! Glińskiemu wyłączyli mikrofon

Podczas sesji Rady Warszawy doszło do ostrej wymiany zdań, gdy poruszono sprawę afery wokół Szpitala Południowego.

W trakcie obrad głos zabrał poseł PiS Piotr Gliński, który krytykował sposób wpuszczania mieszkańców na sesje rady. Jak powiedział:

Proszę nie okłamywać opinii publicznej, że ci strażnicy zawsze wpuszczają mieszkańców. Otóż nie wpuszczają zawsze, sam byłem świadkiem, jak na pewne sesje mieszkańcy wpuszczani nie byli

Jego wystąpienie przerwał wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz, który wyłączył mu mikrofon i ogłosił przerwę:

„Ogłaszam 5 minut przerwy” -powiedział wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz po czym… wyłączył Glińskiemu mikrofon.

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wpolityce, jb