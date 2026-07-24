20 tys. zł za wizaż dla marszałek Senatu

Kancelaria Senatu podpisała umowę o maksymalnej wartości 20 325,20 zł na przygotowanie wizerunkowe marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej przed wystąpieniami publicznymi i medialnymi. Kontrakt zawarto z firmą Osman Atelier Ewelina Osman i obowiązuje od 1 lipca 2026 r. do 31 stycznia 2027 r.

Jak wyjaśnia Kancelaria Senatu, jest to usługa wizażu, która ma być wykonywana wyłącznie podczas najważniejszych uroczystości państwowych, wydarzeń w Senacie oraz spotkań międzynarodowych.

Jednorazowe przygotowanie kosztuje 500 zł brutto, a zapłata będzie naliczana za faktycznie wykonane usługi.

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wp, jb