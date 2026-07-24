Nie mają na leczenie, są pieniądze dla zarządu

Narasta problem z dostępem do programów lekowych dla ciężko chorych pacjentów. Dotyczy to m.in. osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, mukowiscydozą, chorobami reumatologicznymi oraz części pacjentów onkologicznych. Tymczasem na wynagrodzenia kadry zarządzającej szpitalem przeznaczane są znaczne środki – obejmujące nie tylko pensje, ale także premie i nagrody.

Nie ma pieniędzy dla pacjentów

Szpitale ograniczają lub wstrzymuje kwalifikowanie do leczenia, ponieważ NFZ nie rozliczył jeszcze kosztów świadczeń wykonanych ponad ustalone limity. Dotyczy to m.in. osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, mukowiscydozą, chorobami reumatologicznymi oraz niektórych pacjentów onkologicznych.

Skutki są zatrważające

Organizacje pacjentów i lekarze ostrzegają, że brak dostępu do nowoczesnych terapii może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, trwałej niepełnosprawności, a nawet zagrożenia życia.

Pieniądze dla zarządu, premie roczne i nagrody

Wynagrodzenia członków zarządów i kadry kierowniczej oraz lekarzy zabierają dużą część kosztów funkcjonowania szpitali, około 70 proc. wydatków wielu placówek. Jednocześnie brakuje środków na sfinansowanie wszystkich świadczeń medycznych wykonanych ponad limity ustalone przez NFZ.

Przykład?

Przykładem są zarobki dyrektorki Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Choć pensja zasadnicza wynosiła 20 475 zł brutto miesięcznie, dzięki 20-procentowemu dodatkowi stażowemu, comiesięcznym nagrodom i premii rocznej jej dochód z pracy w szpitalu sięgnął w 2025 r. 458,7 tys. zł, czyli średnio ponad 38 tys. zł miesięcznie.

Fakty są takie

Gdyby nie to, że na jaw wyszły afery związane ze szpitalami, najprawdopodobniej nic by się nie zmieniło, a problemy nadal byłyby zamiatane pod dywan

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