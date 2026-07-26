Czy to media społecznościowe zmuszają do zmiany pracy?
To media społecznościowe w coraz większym stopniu kształtują aspiracje zawodowe Polaków i skłaniają ich do przewartościowania dotychczasowej kariery. Prawie co czwarty trzydziestolatek zastanawia się nad zmianą zatrudnienia po obejrzeniu w sieci relacji o życiu zawodowym innych osób.
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Amilon, media społecznościowe stają się głównym punktem odniesienia dla zawodowych ambicji, a zjawisko to wychodzi już poza najmłodsze grupy wiekowe.
Zamiast biernie przyglądać się sukcesom innych, pracownicy częściej konfrontują warunki oferowane przez pracodawców z sieciowym przekazem, co prowadzi do wzrostu ich wymagań wobec firm. Kluczowym motorem tych decyzji są rosnące oczekiwania płacowe oraz chęć zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym. Work-life balance zdobywa coraz większą popularność, choć zapewne w czasie wakacji szczególnie to odczuwamy.
Źródło: Wiadomości Gospodarcze telewizji wPolsce24, mw
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