Nowy plan Brukseli rykoszetem uderzy w portfele Polaków

Komisja Europejska proponuje, by unijnym systemem opłat za emisję CO2 (ETS) objąć również spalarnie odpadów. Dla polskich gospodarstw domowych oznacza to jedno: ryzyko kolejnej fali podwyżek opłat za wywóz śmieci - ostrzega fakt.pl.

W ramach najnowszej reformy systemu ETS na lata 2030–2040 Bruksela przedstawiła pakiet rozwiązań, z których część wzbudza w Warszawie ogromne kontrowersje. Kluczowa zmiana zakłada, by instalacje przekształcające odpady w energię musiały płacić za każdą wyemitowaną tonę dwutlenku węgla — dokładnie tak samo jak elektrownie węglowe czy wielkie huty - podaje fakt.pl..

Do tej pory spalarnie odpadów były wyłączone z obowiązku kupowania uprawnień do emisji CO2. Jeśli unijne propozycje wejdą w życie, zakłady te staną przed koniecznością pokrycia gigantycznych kosztów – wskazuje dziennik.

W przeliczeniu na konkretne pieniądze mówimy o setkach milionów złotych dodatkowych obciążeń. Miejskie zakłady komunalne same tych kosztów nie udźwigną. Należy się spodziewać, że nowa unijna opłata zostanie bezpośrednio przerzucona na gminy, a te — w ramach opłat za gospodarowanie odpadami — obciążą mieszkańców, którzy będą musieli płacić więcej za wywóz śmieci.

»» Więcej o objęciu systemem ETS spalarni śmieci czytaj na portalu fakt.pl w publikacji Pomysł Brukseli uderzy w portfele gospodarstw domowych. Rachunki ostro w górę

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