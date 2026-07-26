Chatboty odstraszają klientów e-sklepów
Niemal 6 na 10 internautów zrezygnowało z zakupu online, bo chatbot sklepu nie potrafił rozwiązać ich problemu. Zbyt szybkie i niedopracowane wdrożenia AI uderzają w przychody sprzedawców – ustalił dziennik „Rzeczpospolita”.
Kupujący coraz chętniej używają AI np. do rekomendacji. „Najnowsze dane Payback, które »Rzeczpospolita« publikuje jako pierwsza, pokazują, iż wciąż 40 proc. internautów nie korzysta z takiego asystenta” – podała w ostatnim tygodniu „Rzeczpospolita”.
Informuje, że jak wynika z badania, „przeszło 80 proc. ankietowanych twierdzi, że wierzy (raczej lub w pełni) w rekomendacje AI, jednocześnie aż 94 proc. samodzielnie weryfikuje rekomendacje algorytmów”. Według danych, „wolimy sięgać po własne narzędzia AI (59 proc.), a nie te oferowane przez sklep (23 proc.)”.
Boty sprzedawców „wyraźnie irytują konsumentów”
„59 proc. internautom zdarzyło się zrezygnować z zakupu, ponieważ system obsługi (np. czatbot) nie potrafił rozwiązać określonego problemu lub odpowiedzieć na pytanie” – dodaje.
Redakcja dodaje, że „poziom zaangażowania w zakupy online stawia Polskę wśród liderów rynku e-commerce”. „Średnio na zakupy internetowe poświęcamy 2 godziny tygodniowo, podczas gdy europejscy konsumenci 1,7. Jednocześnie nie działamy impulsywnie, lecz kupujemy z rozmysłem” – napisał dziennik w wydaniu z 22 lipca.
PAP, sek
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