Nowa e-usługa dla kierowców - mStłuczka

Od 1 września mObywatel ma mieć nową funkcję przydatną dla kierowców – mStłuczka. Jest to jedna z nowych usług, które zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o aplikacji mObywatel i ustawy o informatyzacji.

Usługa mStłuczka ma pozwolić na szybkie i wygodne zgłoszenie kolizji drogowej bezpośrednio w aplikacji mObywatel, bez konieczności drukowania dokumentów czy wypełniania papierowych formularzy.

W razie zgłaszania kolizji drogowej dane pojazdów i uczestników zdarzenia zostaną automatycznie pobrane z rejestrów państwowych. Użytkownik będzie mógł również dodać dokumentację zdjęciową i przesłać gotowe zgłoszenie bezpośrednio do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej.

mStłuczka jest odpowiedzią, jak w sposób łatwy, ale dobrze zorganizowany, zarządzić sytuacją kryzysową tak, żeby ją przejść bez stresu, tak, żeby można było w jednej aplikacji, bez papieru zgłosić, że było zdarzenie drogowe – powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas poniedziałkowej konferencji, na której przedstawiona została nowa usługa.

Jak uczestnicy zdarzenia mają korzystać z mStłuczki?

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski wyjaśnił, że uczestnicy zdarzenia będą musieli w pierwszej kolejności wybrać rolę w stłuczce – osoby poszkodowanej lub sprawcy kolizji.

Następnie wymienią między sobą dane poprzez kod QR lub kod numeryczny.

Kolejnym krokiem jest wskazanie miejsca kolizji i stworzenie opisu zdarzenia, który musi zostać potwierdzony przez obie strony.

Później uczestnicy wskazują pojazd, którym kierowali oraz opisują uszkodzenia.

Ostatnim krokiem jest dodanie zdjęć uszkodzeń oraz potwierdzenie danych przez obie strony. Takie zgłoszenie można wysłać bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Standerski podkreślił, że usługa, dzięki której informacje o zdarzeniu, trafiać będą bezpośrednio do ubezpieczyciela, znacząco usprawnią i przyspieszą dalsze procesy.

Wkrótce wirtualny asystent AI w aplikacji mObywatel

Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz poinformował z kolei, że jeszcze w 2025 r., po wprowadzeniu wirtualnego asystenta AI w aplikacji mObywatel, dodane zostanie do niego wsparcie w przypadku kolizji. Kolejnym rozszerzeniem usługi mStłuczka będzie umożliwienie spisania zdarzenia, w którym uczestniczą więcej niż dwa pojazdy.

Do tej pory, aby zgłosić kolizję, należało sporządzić oświadczenie sprawcy, które zawiera dane uczestników, pojazdów, opis zdarzenia i informację o polisie sprawcy. Następnie szkodę zgłaszało się bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy, najlepiej niezwłocznie, korzystając z formularza online, telefonicznie lub osobiście w placówce.

Nadchodzą kolejne funkcje aplikacji mObywatel

Wprowadzenie do aplikacji usługi mStłuczka związane jest z nowelizacją ustawy o aplikacji mObywatel oraz ustawy o informatyzacji, która pozwoliła wprowadzić kolejne usługi i dokumenty cyfrowe do aplikacji.

W trzecim tygodniu września ma zostać wprowadzona nowa odsłona legitymacji ucznia. Uczniowie nie będą musieli zakładać profilu zaufanego ani spełniać dodatkowych formalności, a rodzice będą mieli możliwość dodania legitymacji swoich dzieci na własnych urządzeniach. Na 30 listopada 2025 r. zaplanowane jest także uruchomienie cyfrowej legitymacji nauczyciela. Ułatwi ona m.in. sprawdzanie uprawnień oraz kontakt z urzędami i innymi instytucjami publicznymi.

Usługą, która zacznie obowiązywać z końcem roku, będzie wirtualny asystent oparty na AI. Jego zadaniem będzie wspieranie użytkowników w korzystaniu z aplikacji m.in. poprzez odpowiadanie na pytania, wskazywanie odpowiednich usług czy pomaganie krok po kroku w załatwianiu spraw. Do działania asystenta wykorzystany zostanie polski model językowy PLLuM.

10 mln osób korzystających z aplikacji mObywatel

Z końcem lipca z aplikacji mObywatel korzystało 10 milionów osób. Jak ocenił resort cyfryzacji, ostatnie półtora roku to najbardziej dynamiczny okres w rozwoju aplikacji. Wprowadzono m.in. 18 nowych usług, nowe funkcje i zmieniono interfejs.

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji z końca lipca 10 mln osób ma mDowód, a 5,5 mln ma mPrawo jazdy. W użytku jest 5,7 mln aktywnych dokumentów Moje pojazdy, z których korzysta 4,6 mln właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Kartą dużej rodziny w mObywatelu posługują się 933 tys. użytkowników. Każdego dnia mObywatel notuje milion logowań.

