Nowy portal eZUS dla płatników składek

W przyszłym tygodniu ZUS udostępni 500 tys. losowo wybranym klientom nowy portal eZUS przeznaczony dla płatników składek. Nowe konto będzie bardziej przejrzyste, intuicyjne i dostosowane do codziennych potrzeb przedsiębiorców - przekazał Zakład w piątkowym komunikacie.

Na początku przyszłego tygodnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni 500 tys. losowo wybranym klientom nowy portal eZUS. Chodzi o część przeznaczoną dla płatników składek. Kolejne firmy stopniowo będą dołączać do grona użytkowników nowego portalu.

„Nowe konto płatnika składek będzie bardziej przejrzyste, intuicyjne i dostosowane do codziennych potrzeb przedsiębiorców. Wszystkie wnioski w eZUS zyskały nową formę. Kreatory prowadzą użytkownika przez kolejne etapy tworzenia dokumentu, pokazują postęp i na końcu jasno informują, czy został pomyślnie wysłany. To ogranicza błędy i ułatwia składanie wniosków. Zmiany zostały wprowadzone w odpowiedzi na sugestie użytkowników i poprzedzone pilotażem” - przekazał ZUS.

Nowy portal ma zapewnić przedsiębiorcom szybki dostęp do najważniejszych informacji o rozliczeniach z ZUS i zwolnieniach lekarskich swoich pracowników. Ułatwiony zostanie też dostęp do złożonych deklaracji oraz wiadomości z ZUS. Wszystkie sprawy płatnika w nowym portalu mają być połączone w wątki. Dzięki temu będzie można łatwo sprawdzić, na jakim etapie jest dana sprawa i czy ZUS już odpowiedział na korespondencję.

„W pracy nad nową wersją portalu przyjęliśmy zasady projektowania oparte na podejściu user experience – czyli od strony doświadczenia użytkownika. Od początku włączyliśmy użytkowników w tworzenie przyjaznego wyglądu i intuicyjnych funkcji systemu. Realizowaliśmy badania użyteczności na makietach oraz pilotaż z klientami. Zbudowaliśmy system, w którym płatnik po zalogowaniu od razu widzi to, co jest dla niego najważniejsze, a załatwienie spraw w ZUS jest proste i nie zajmuje dużo czasu” – powiedział cytowany w informacji prasowej Sławomir Wasielewski, członek zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów w ZUS.

ZUS zaznaczył, że wdrożenie podzielone na etapy pozwoli na lepszą obserwację działania systemu po gruntownej modyfikacji.

Zakład prowadzi również prace w eZUS nad unowocześnieniem profilu klienta indywidualnego (ubezpieczonego i świadczeniobiorcy) oraz komornika i lekarza, a także nad aplikacją ePłatnik, która służy do składania dokumentów ubezpieczeniowych.

Ponadto Zakład chce rozwinąć usługi mobilne. Jak przekazał, wkrótce udostępniona zostanie aplikacja mZUS dla płatnika, z której będą mogli korzystać płatnicy składek i osoby, które mają pełnomocnictwo do konta płatnika w eZUS. Będzie w niej można przeglądać informacje o saldach i zwolnieniach lekarskich, wysłać niektóre wnioski do ZUS, zgłosić umowę o dzieło, czy też samodzielnie wygenerować zaświadczenie.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Będą rekompensaty za słupy, ale trzeba się spieszyć!

CCC zmienia nazwę. Co się stało?

Trump może zatopić umowę UE z Mercosur

»»Innowacje albo dryf gospodarki – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24