Renta alkoholowa. Uzyskaj 1978,49 zł co miesiąc

Renta alkoholowa to świadczenie przyznawane w sytuacji, gdy długotrwałe nadużywanie alkoholu spowodowało trwałe lub okresowe ograniczenie możliwości wykonywania pracy. Sama choroba nie wystarcza – kluczowe jest stwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS, że stan zdrowia uniemożliwia podjęcie obowiązków zawodowych.

Aby ubiegać się o świadczenie, niezbędne jest spełnienie kilku warunków: stwierdzenie niezdolności do pracy, wymagany staż ubezpieczeniowy oraz odpowiedni czas powstania ograniczeń zdrowotnych względem zatrudnienia. W praktyce oznacza to zgromadzenie dokumentacji medycznej, w tym opinii specjalistów oraz zaświadczenia o stanie zdrowia (formularz OL-9), a następnie złożenie wniosku do ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi okresy składkowe i nieskładkowe.

Kolejne kroki

Po przyjęciu wniosku, ZUS wyznacza badanie lekarskie, podczas którego ocenia się stopień niezdolności do pracy – częściowy lub całkowity. Na tej podstawie ustalana jest wysokość świadczenia. W 2026 roku minimalna renta dla całkowicie niezdolnych wynosi 1 978,49 zł brutto, natomiast w przypadku częściowej niezdolności – 1 483,87 zł brutto. Ostateczna kwota zależy jednak od długości okresu ubezpieczenia oraz historii zatrudnienia.

Pomoc

Renta alkoholowa może zapewnić wsparcie finansowe osobom, których zdrowie w wyniku problemu alkoholowego uniemożliwia kontynuowanie pracy, przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnego podejścia do każdej sytuacji.

Interia biznes, gov, infor, jb

