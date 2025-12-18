300,5 mld zł na emerytury – 9,6 proc. więcej niż przed rokiem

Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pozostaje stabilna. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek w trzecim kwartale wyniósł 81,5 proc., a od stycznia do września tego roku – 82,8 proc. – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS podsumował sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po trzech kwartałach 2025 roku.

Jak podał Zakład, liczba osób objętych ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na koniec września br. wyniosła 16 mln 224,5 tys. i była o 19,5 tys. większa niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowili pracownicy (70,6 proc.), a w dalszej kolejności osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (11,3 proc.) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umów: zlecenia, agencyjnej lub o świadczenie usług (9,0 proc.).

Ze sprawozdania wynika, że w ogólnej liczbie osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych 7,8 proc. z nich miało obywatelstwo inne niż polskie. Na koniec września br. w ZUS było zarejestrowanych 1 mln 267,1 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 7,6 proc. w stosunku do stanu na koniec września 2024 r. W liczbie tej 56,8 proc. osób było pracownikami, 36,6 proc. – zleceniobiorcami, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

ZUS poinformował, że największą pozycją przychodów funduszu były składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu od stycznia do września br. wyniosła 284,5 mld zł i była o 9,3 proc. wyższa od kwoty osiągniętej w analogicznym okresie 2024 r. Wpływy składek wyniosły 279,5 mld zł i były o 8,4 proc. większe niż rok wcześniej. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne objęta zwolnieniem z opłacania składek z tytułu wakacji składkowych od stycznia do września br. wyniosła 2,5 mld zł.

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od stycznia do września br. wyniosły 339,3 mld zł i były o 30,2 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie 2024 r. Największą ich pozycją były transfery na rzecz ludności w kwocie 330,9 mld zł, obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia (przede wszystkim zasiłki).

Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS w omawianym okresie wyniosły 300,5 mld zł, tj. o 9,6 proc. więcej niż przed rokiem.

PAP, sek

